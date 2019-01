MEMES: Elon Musk quería emular a PewDiePie, pero es troleado por los internautas







28/01/2019 - 15:49:26

Actualidad.- El pasado 27 de enero, Elon Musk publicó en su cuenta de Twitter una imagen en la que aparecía sosteniendo un lanzallamas dirigido a la cámara. Al parecer no se trata de uno de los "no lanzallamas" ("Not a Flamethrower", en inglés) que produce una de las empresas de Musk, The Boring Company. En cualquier caso, los internautas se mostraron más interesados por el comentario que figuraba bajo la foto: el empresario estadounidense anunciaba su deseo ser anfitrión del programa "Meme Review" sustituyendo, entendemos, a su promotor, el vloguero conocido como "PewDiePie". Detrás de ese pseudónimo se encuentra el sueco Felix Kjellberg. Nadie tiene más suscriptores que él en YouTube.





"Meme Review" es el programa más exitoso del canal más popular de YouTube y en él el escandinavo escruta los mejores memes de la Red. No se sabe si Musk y Kjellberg cerraron una colaboración en el "show", pero "PewDiePie" no tardó en contestar en su cuenta de Twitter al director ejecutivo de Space X. Y aceptó la propuesta.







Muchos usuarios de Twitter apoyaron la idea. Otros sugirieron que la propuesta de Musk podría ser parte de una campaña de "PewDiePie" para conservar el título del canal más popular de YouTube. Durante varios últimos meses el vloguero está librando una fiera batalla por el reconocimiento con el sello discográfico indio T-Series.



Tras la publicación de su tuit, Musk continuó haciendo bromas en el hilo de la misma. Por ejemplo, el empresario aseguró estar a punto de vender un vehículo Tesla por cinco dólares a un usuario.



Por ahora nada se sabe sobre los detalles de la colaboración entre Musk y "PewDiePie", pero la foto del director ejecutivo ya ha dado pie a una avalancha de memes en Twitter