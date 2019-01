Sorprenden a Kourtney Kardashian en cita con un atractivo hombre







28/01/2019 - 15:34:28

Quien.- Kourtney Kardashian fue captada este fin de semana en un date con un “misterioso” y muy atractivo hombre. En fotos logradas por paparazzi, se ve a la estrella de reality saliendo del restaurante Nobu en Malibú tras disfrutar de una cena en la que no faltaron las risas.



De acuerdo con los reportes de prensa, la ex de Scott Disick trató de ocultarse cuando notó la presencia de los fotógrafos, sin embargo, no pudo evitar ser fotografiada cuando salía del lugar.





Aunque en un primer momento se desconocía la identidad de su guapo acompañante, poco después Daily Mail reveló que se trata de David Dee Duron, un hombre religioso que ama el fútbol Americano.



David es originario de Louisiana, pero residente en Miami y, según su perfil de Facebook, está soltero. Entre otros detalles, se reveló también que es hermano de Dez Duron, quien fue finalista del talent show The Voice US en 2012.



Daily Mail detalla que el joven en cuestión está muy involucrado con la iglesia Vous, que Kourtney frecuenta, y es amigo cercano del pastor principal.



Aunque se desconoce si existe un interés amoroso entre Kourtney y David, todo apunta a que la mayor de las Kardashian está dispuesta a rehacer su vida y divertirse tras su truene con el modelo Younes Bendjima.