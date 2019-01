Involucran a Kylie Jenner en escándalo de videos íntimos de Kim Kardashian







28/01/2019 - 15:33:16

Quien.- Al parecer el rapero The Game tiene mucho que contar sobre las hermanas Kardashian-Jenner. Esta vez le “tocó el turno” a Kylie, la más pequeña de la familia.



En los últimos días, el compositor y cantante difundió en la letra de una de sus nuevas canciones cómo fueron sus relaciones íntimas que sostuvo con Kim Kardashian cuando fueron pareja y dio detalles explícitos. En el mismo tema ofrece disculpas a Kanye West (esposo de Kim) por hacerlo público.





Ahora se difunde un nuevo video en que revela otro fragmento de la misma canción y en el que incluye a Kylie Jenner , que era una adolescente cuando ellos andaban. “Su hermana hizo un billón con el maquillaje, yo solía hacerle los Frosted Flakes (un cereal) cuando se levantaba”, dice en la canción que puede escucharse en un video publicado por DJ Akademiks.



The Game tuvo un romance con Kim, han reportado medios como TMZ, y hace tiempo ya había hecho una canción sobre el clan Kardashian-Jenner llamada “Sauce”, diciendo que había tenido relaciones con tres Kardashians. Al parecer se refería a Khloé, Kim y Blac Chyna, ex novia de Rob Kardashian.



Hasta ahora nadie de la familia Kardashian-Jenner ha comentado sobre estas alusiones polémicas sobre la intimidad de dos de las hermanas del clan.



Por su parte, The Game publicó este mensaje acerca del disco que prepara: "Este álbum ha sido un momento de solidaridad para mí entre mis más fieles seguidores y yo. Aparte de ellos, la única razón por la que hago esto es por mis hijos, mi familia inmediata y mis amigos más cercanos. Si estás en el otro lado de la cerca por cualquier motivo y tienes un problema conmigo o con las cosas que hago dentro o fuera de la música ¡jódete desde el fondo de mi corazón! Sinceramente, The Game".



Con semejante declaración el cantante podría escribir cualquier cosa más sobre las Kardashian