Impacta Hailey Baldwin presumiendo sus curvas en diminuto bikini







28/01/2019 - 15:27:06

Quien.- Si no hubiera sido por que canceló su boda por segunda ocasión , el próximo 28 de febrero Hailey Baldwin estaría caminando por el altar vestida de novia. Aunque no la veremos de blanco hasta dentro de un buen tiempo, Ms. Bieber hasta dando de qué hablar pero en bikini.



La modelo compartió dos imágenes a través de Instagram en las que aparece disfrutando de unas deliciosas vacaciones. Y sí, no pudimos contener la envidia al ver el hermoso paisaje del océano y sobre todo, la que nos dio su cuerpo curvilíneo.





Hailey Baldwin siempre ha sido delgada y ahora que se retiró casi por completo del modelaje para poder disfrutar su vida en pareja con Justin Bieber, podemos notar que luce con más curvas que antes.



En las fotos, la modelo lleva puesto un diminuto bikini con el que deja al descubierto sus curvas y tonificado abdomen. Hailey optó por un bikini amarillo con print de serpiente firmado por Triangl que probablemente se convertirá en el traje de baño más popular del verano.



De acuerdo con los rumores, Hailey y Justin pospusieron nuevamente su boda porque no pudieron reunir a la mayoría de sus invitados y ahora, están planeando una ceremonia con mucho más tiempo que probablemente se llevará acabo en un destino boscoso.