Como nunca, Liam Hemsworth habla sobre su matrimonio con Miley Cyrus







28/01/2019 - 15:21:31

Quien.- Desde que retomara hace un par de años su relación sentimental con su ahora esposa Miley Cyrus, el actor Liam Hemsworth parece haberse relajado significativamente en su intento por mantener su vida amorosa completamente al margen de la esfera pública, como se desprende de la publicación cada vez más frecuente de imágenes y mensajes románticos en sus redes sociales.



De hecho, el también hermano de Chris Hemsworth no ha ofrecido signo alguno de su tradicional timidez en este sentido al expresarse públicamente sobre las sensaciones que le invaden ahora que disfruta de un nuevo estado civil, aunque eso tampoco significa que se haya animado a profundizar demasiado en el asunto.





"Es la mejor vida del mundo [la de casado], en mi caso no hay nada mejor. Me siento muy afortunado de compartir mi vida con alguien como ella. Es genial y tengo mucha suerte", afirmó el actor de "Los juegos del hambre" en conversación con el portal de noticias "Entertainment Tonight".



Hace escasos días, Liam también tuvo oportunidad de recordar que, exceptuando los tres años en que se mantuvieron separados (2013-2016), su historia de amor cumple nada menos que su primera década de vida en este 2019, ya que los dos artistas se enamoraron perdidamente el uno del otro poco después de conocerse en el set de rodaje de la cinta romántica "The Last Long" en 2009.



"La verdad es que es maravilloso, estoy muy feliz de haber llegado a este punto. A veces parece que no ha cambiado demasiado en estos 10 años, pero cuando reflexionas un poco sobre ello te das cuenta de que sí", explicaba el australiano en una entrevista reciente, en la que también quiso hacer referencia a esa emotiva boda con la que ambos sellaron definitivamente su romance el pasado 23 de diciembre.



"Fue un día precioso, genial. Lo compartimos con nuestra familia inmediata, un par de nuestros mejores amigos. Fue maravilloso y conmemoramos el hecho de que hemos estado juntos durante la mayor parte de estos últimos 10 años", aseguró.