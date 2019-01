No pudo más! Ozuna se quebró en concierto y se disculpa por video porno gay





28/01/2019 - 15:16:56

Perú21.- El cantante de reguetón Ozuna sigue en el ojo de la tormenta tras confirmar que sí participó en un video íntimo que se ha viralizado; sin embargo, este hecho no hizo que dejara de lado sus presentaciones y ofreció un show en Las Vegas, donde se quebró y se disculpó en vivo.



El popular ‘Negrito de ojos claros’ formó parte de la tercera edición del Festival “Callibash”, evento que reúne a grandes exponentes latinos sobre el escenario. En este contexto, Ozuna era uno de los artistas más esperados.



Ya sobre el escenario, el intérprete de “Taki Taki” y “Se preparó” dedicó un espacio de su espectáculo para dirigirse a sus fans y se disculpó por sus “errores en el pasado”, haciendo referencia al video íntimo que realizó cuando aún era menor de edad.



“Como todo un hombre estoy aquí, dándole la cara a ustedes y pidiéndoles disculpas. Los amo mucho y los quiero con el corazón. Nunca lo olviden. Yo tengo una experiencia y tengo un consejo para todos los jóvenes. Nunca pierdas las esperanzas como yo las perdí en un momento y me pasan estas consecuencias que me están pasando”, expresó Ozuna sobre el escenario.



“No importa lo que se haya hecho en el pasado, el presente es que ustedes aman mi música y me quieren. Y pido perdón a cada uno de ustedes por errores cometidos. Le pido perdón a los niños, a las personas mayores y a las que se sintieron ofendidas”, agregó.



Cabe señalar que desde que se reveló que Ozuna tiene un video íntimo, el músico ha recibido fuertes críticas; pero también, el apoyo de muchos fanáticos, amigos y en especial, el de su esposa, Taina Marie.



La tormenta aún no acaba para Ozuna, quien también ha sido vinculado en la muerte de Kevin Fret, el cantante de trap abiertamente gay que fue asesinado en Puerto Rico.