Rafael Quispe desahucia al MAS por los resultados de las primarias y quema su bandera







28/01/2019 - 13:10:43

Página Siete.- Luego de que se diera a conocer que poco más de 35% de los militantes del Movimiento al Socialismo (MAS) asistió a votar por el binomio Evo-Álvaro, el diputado opositor, Rafael Quispe, señaló que si el oficialismo no consolidó ni el 50% de apoyo de sus propios militantes ya se encuentra en su fase final, mientras quemaba la bandera del partido político.



"El MAS ha perdido las Primarias el día de ayer, ni sus propios militantes quieren votar, el 21 de febrero de 2016 perdió también el referendo, por lo tanto el MAS ya no tiene esperanzas, el MAS ha muerto, por lo tanto hay que enterrarlo y una forma simbólica es quemando su bandera", manifestó.



El Tribunal Supremo Electoral (TSE) habilitó a 991.092 militantes del MAS para la elección de ayer; sin embargo, según los resultados preliminares de actas en recinto sólo el 353.379 sufragó a favor del binomio es decir 35,65%.



Quispe recomendó al presidente Evo Morales y al vicepresidente Álvaro García Linera renunciar a su candidatura para evitarse pasar una vergüenza en los próximos comicios previstos para el próximo octubre.



"Lo más hidalgo sería que renuncie a la candidatura, así no va a pasar la vergüenza como ahora (...) Yo pienso que si no quiere perder de goleada debería renunciar tanto Álvaro (García Linera) y Evo Morales porque va perder de goleada, eso ya está dicho, ni sus propios militantes no quieren votar por ellos, menos la población".