Crisis: Al menos de 1.500 toneladas de basura llenan las calles de La Paz







28/01/2019 - 13:04:36

El Deber.- Llueve en la ciudad de La Paz y los residuos quedan esparcidos por las calles. La ciudad de vive una nueva semana de crisis ante el bloqueo que pobladores de Achocalla mantienen en el relleno sanitario de Alpacoma.



El alcalde, Luis Revilla, estima que son alrededor de 1.500 toneladas que se encuentran amontonadas en alrededores de contenedores completamente llenos. Se dispuso que funcionarios y camiones traten de levantar la mayor cantidad de residuos para evitar una "emergencia sanitaria", que se teme desde la pasada semana.



La autoridad denunció un "complot" por parte de personas ligadas al MAS. "Mientras se mantenga el bloqueo al relleno sanitario vamos a lamentar que tengamos esta situación, porque no hay otro relleno sanitario en la ciudad", agregó el burgomaestre.



Afirmó que se aceleraron los trabajos en la celda 11 de Alpacoma y que en días se podría almacenar los desechos en ese espacio. Dijo no entender la posición de los pobladores de Achocalla, debido a que se accedió a su principal demanda, el cierre del relleno sanitario.



"Vamos a asistir en la medida de que la Defensoría actúe con más responsabilidad. La Defensoría está convocando a dirigentes que no reprfesentan a La Paz, no vamos a ir a reuniones de carácter político y partidario", afirmó sobre una convocatoria al diálogo para lograr una solución a la problemática.



Ratificó que en un plazo de 60 días se tendrá el plan de cierre de Alpacoma, donde se registró un deslizamiento de una celda, ocasionando que queden esparcidas unas 15 toneladas de residuos a lo largo de un kilómetro.