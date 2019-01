Ortiz pide a Evo que renuncie a la repostulación tras fracaso en las primarias







28/01/2019 - 12:55:50

Santa Cruz.- El senador Oscar Ortiz, candidato presidencial de la Alianza Bolivia Dice No, señaló que un día después de las primarias ni el presidente Evo Morales ni el vicepresidente Álvaro García dan la cara por su derrota en las urnas. Demandó que renuncien a sus candidaturas.



"Está claro que no lograron su objetivo, está claro que el MAS fracasó con menos del 35% (de votos) entre su propia militancia", indicó el líder opositor, agregando que es una muestra del rechazo de personas que, siendo funcionarios públicos, fueron obligadas a inscribirse y votar, y muestra que el binomio del MAS ha sido deslegitimado, esta vez por sus propios militantes.



"Por eso les demandamos que renuncien a esas candidaturas y así dejen al pueblo boliviano la posibilidad de tener unas elecciones verdaderamente democráticas , apegadas a la Constitución y de acuerdo y respetando el voto del 21F", expresó.



"Si buscaba Evo Morales legitimar su candidatura prorroguista, perdió nuevamente y solo ha encontrado la deslegitimación con el rechazo de sus propios militantes; lo único que le queda después de hoy es renunciar a su candidatura, que busque otros candidatos para el MAS, permita que los bolivianos vayamos en paz a estas elecciones (generales de octubre), con unidad y con apego a la Constitución", manifestó Ortiz casi al final de la jornada del domingo.



El binomio oficialista fue habilitado pese a que los resultados del referéndum constitucional de febrero de 2016 le negaron esa posibilidad, ya que de acuerdo a la Constitución Política del Estado un mandatario solo puede ser reelecto por una sola vez de manera continua, y Morales apunta a un cuarto mandato.



El senador dijo que más de 13.000 militantes y simpatizantes de Bolivia dice No fiscalizaron más 5.000 mesas en las elecciones primarias y evidenciaron que el 25% de las mesas no abrieron por falta de delegados.



Según sus proyecciones de los resultados de las elecciones primarias, el MAS no supera el 40% en votos. "Con nuestras proyecciones, el imposible que el MAS supere los 400 mil votos; si le descontamos los 350 mil funcionarios públicos que trabajan en dependencias controladas por el MAS, prácticamente solo 50 mil militantes masista habrían votado por Evo Morales", concluyó.