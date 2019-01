Aduana se plantea retos de mayor facilitación a operadores de comercio para este año







28/01/2019 - 12:50:16

Santa Cruz.- Este lunes 28 de enero, en su Audiencia Inicial de Rendición Pública de Cuentas 2019 la Aduana Nacional se planteó varios retos de facilitación a los operadores de comercio entre los que destacan el lograr la certificación de más empresas como Operadores Económicos Autorizados (OEAs) en Bolivia y la implementación del Sistema Único de Modernización Aduanera (SUMA) en la frontera con la Argentina en febrero próximo.



En el caso de los Operadores Económicos Autorizados (OEAs) hasta la fecha se tiene 32 empresas certificadas como operadores confiables, habiendo obtenido como beneficio por ejemplo la reducción de sus tiempos de despacho en 63% y sus canales de inspección en 73%.



Asimismo en febrero de 2019, se realizará foro con expositores internacionales que promoverá y fortalecerá la figura del OEA, generando un acercamiento constructivo de la Aduana, autoridades de control del comercio internacional y el sector privado.



Para mayo de 2019, se suscribirá el Acuerdo de Reconocimiento Mutuo que posibilitará un comercio ágil y seguro entre empresas OEA de Bolivia, Perú, Colombia y Ecuador, acompañado de un taller de lanzamiento y difusión del Operador Económico Autorizado para el sector privado de los países miembros de la CAN.



Finalmente, en diciembre de 2019 está programada la suscripción del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo que posibilitará un comercio ágil y seguro entre empresas OEA de Bolivia, Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil.



En cuanto a otra de las acciones estratégicas de la Aduana Nacional para facilitar el comercio, está la implementación operativa del Sistema Único de Modernización Aduanera (SUMA) para importaciones este próximo febrero con las aduanas de frontera con Argentina.



Posteriormente y de manera gradual se hará la implementación con Perú, Brasil y Chile, misma que implica los procedimientos de Manifiestos y Tránsito Aduanero, Depósito en Aduana e Importación a Consumo.

La implementación del SUMA plantea varios cambios como:

-Se sustituye el SIDUNEA++ con un sistema con herramientas informáticas modernas SUMA.



-Se utilizará la información de manifiestos existentes en el sistema SINTIA, de BLs de carga de ultramar.

-Permitirá obtener información anticipada de carga transportada por vía aérea.

-Permitirá que haya interrelación y vinculación entre la DAM, DID, DIM, DAV, PRM en el SUMA.

-Uso de firma digital en CRT y MIC/DTA registrados en Agencias Exteriores; en Partes de Recepción y Declaración de Ingreso a Depósito (DID); en DIM, Constancia de Entrega y otros documentos.

-Notificación Electrónica de Acta de Reconocimiento y Auto de Multa con observaciones al MIC/DTA al transportador. Acta de Reconocimiento y procesamiento electrónico de observaciones del aforo.



Recaudación de tributos



Durante 2018, con datos al 31 de diciembre la Aduana logró una recaudación ordinaria en valores y efectivo de Bs 14.792 millones con un incremento de 5,3% de la Recaudación Ordinaria Total respecto a la gestión 2017, dicho incremento significa para el país Bs 746 millones adicionales.



Para 2019 la meta de recaudación ordinaria es de Bs 15.217 millones de bolivianos, misma que está en revisión por el Viceministerio de Política Tributaria.



Recaudación por ejecución de deuda tributaria



A diciembre 2018 se logró la recaudación de Bs. 121,68 millones por ejecución de deuda tributaria, misma que superó la meta estimada de Bs 100 millones.



Para 2019 la meta establecida es de Bs 107,97 millones.



Aduanas Especializadas



A partir de febrero de 2019 se implementará de manera permanente las Aduanas Especializadas, realizándose algunos ajustes respecto a tiempo y levante automático para facilitación de las operaciones y mejorar el control.



Aduanas Automatizadas



La gestión 2019, se implementarán las Aduanas Automatizadas cuyo objetivo es implementar controles automatizados al inicio del tránsito y al arribo de los medios de transporte a destino.



Asimismo se busca detectar y registrar el paso de los medios de transporte por puntos de control dispuestos en carreteras del país, monitorear desde el Centro de Monitoreo el desplazamiento de los medios de transporte que realizan operaciones de tránsito aduanero y proveer de información en línea a la empresas de transporte, sobre la ubicación física de sus medios y unidades de transporte.



En su implementación durante la primera etapa de la gestión 2019, se tiene prevista la Ruta: Tambo Quemado – Interior La Paz, 14.000 tránsitos aproximadamente por año, incluyendo Arica y 2.200 medios de transporte aproximadamente.



Los beneficios son optimizar control de los tránsitos aduaneros, mayor oportunidad en la atención de incidentes, optimizar el uso de recursos para el control de tránsitos, el seguimiento de medios de transporte por parte de las empresas de transporte.



Centro de Adiestramiento de canes



Este 2019 está previsto implementar las operaciones del binomio Guía-Can, ubicados en puntos estratégicos, para las operaciones de control de divisas en Aeropuertos Internacionales y Administraciones de Frontera



Este proyecto se ejecutará en 2 fases: una inicial con implementación de infraestructura para 5 Binomios de Guía- Can y una fase final con la implementación de infraestructura para 20 Binomios de Guías- Can.

Controles Diferidos y Fiscalizaciones Posteriores.



Durante la gestión 2018 se concluyeron 8.671 Controles Diferidos (CD), superándose la meta programada de 8.402 CD; habiéndose determinado una deuda de Bs 423,67 millones por omisión de tributo, contravención aduanera y delito de contrabando.



En 2018 se concluyeron un total de 232 Fiscalizaciones Posteriores, superándose la meta anual de 210 fiscalizaciones posteriores, como resultado de éste control se estableció una deuda determinada de Bs 1.731 millones.



La meta 2019 para Controles Diferidos es de 8.077 actuaciones y para Fiscalizaciones Posteriores de 186.



Disposición de mercancías: Adjudicación y destrucción



Al mes de noviembre 2018 se adjudicó 3.009 toneladas de mercancía decomisada y 422 toneladas de mercancía abandonada al Ministerio de la Presidencia y al público en general mediante subasta electrónica y recompensas por denuncias.



A noviembre se efectuó la destrucción de 14.990 toneladas de mercancía a nivel nacional, de las cuales mediante remate ecológico 8.699 fueron dispuestas mediante adjudicación.



Para la presente gestión, se ha previsto la disposición de mercancías por una cantidad de 16.396 toneladas.



Transparencia



Del total de 390 denuncias y quejas registradas en 2018, se atendieron el 90% de los casos (352), quedando 38 incidentes que serán atendidos por tema de plazo hasta el primer trimestre de 2019.



Durante esta gestión se continuará con la ejecución del Plan de Prevención de Riesgos contra la Corrupción, al haberse logrado la identificación de 153 Riesgos en el área operativa y administrativa durante 2018, de los cuales se elaboró un plan de acción que fue ejecutado a través de 134 medidas preventivas objetivas y verificables abarcando un 88% del total de riesgos, se pretende superar bajo esta metodología en la gestión 2019 los logros alcanzados.



A efectos de contar con personal idóneo y de alto nivel de confiabilidad y honestidad a en la selección, evaluación y control del personal se está utilizando herramientas psicolaborales, a fin de prevenir hechos de corrupción y comportamientos antiéticos

Mediante la Unidad de Trasparencia y Lucha Contra la Corrupción se cuenta con atención de denuncias sobre hechos de corrupción, vulneración a la transparencia, faltas al Código de Ética, vulneración al derecho de acceso a la información, a través de la línea gratuita 800 10 0005 y atención de reclamos por discriminación, retardación en la atención de trámites y maltrato al usuario, a través del número de teléfono celular 720 09467 de atención 24 horas y los 7 días de la semana, para estos reclamos solo se necesita información de fecha, lugar y hora.



Ejecución Presupuestaria



El presupuesto 2018 fue de Bs. 661.089.840, al mes de diciembre 2018 se ejecutó Bs 568.189.930, que representa el 85,95 %.

Para la gestión 2019 se ha programado un presupuesto de Bs 607.059.095 para la atención de los requerimientos de la institución e inversión pública.



Plan de Inversiones



Se ha programado 8 proyectos para su ejecución en la gestión 2019 con un presupuesto de Bs 27,94 millones, entre los que destacan proyectos de conservación y restauración al patrimonio histórico, construcción de viviendas, oficinas, galpones, muros, recintos y otros varias regiones del país.