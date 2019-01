Caravana de 3 mil migrantes cruzará de Guatemala a México







28/01/2019 - 12:44:07

El Diario NY.- Unos 3 mil migrantes hondureños que se encuentran en la ciudad guatemalteca de Tecún Umán cruzarán la próxima semana a territorio mexicano con o sin permiso migratorio, dijo este sábado la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) de Guatemala.



Los delegados de la Procuraduría verificaron la situación de los migrantes centroamericanos en el puente Rodolfo Robles y en el parque central de Tecún Umán, frontera de Guatemala con México, donde hay aproximadamente 3 mil personas, dijo el organismo.



Según la PDH, las autoridades municipales les informaron de que no tienen capacidad para mantener habilitado el albergue, y el Instituto Nacional de Migración de México les indicó que no extenderán más permisos ni pases.



Ante esa decisión, alertó la institución que dirige el procurador Jordán Rodas, los migrantes les anunciaron que la próxima semana ingresarán a México con o sin pases.



“En este último éxodo masivo de migrantes ninguna institución ha realizado acciones de asistencia humanitaria”, aseguró la PDH.



El Ministerio de Gobernación (Interior) informó que diversas instituciones públicas de Guatemala analizan un protocolo con la finalidad de dar una atención digna a las caravanas de migrantes centroamericanos que cruzan por el territorio en su tránsito a Estados Unidos.



Las autoridades informaron de que las entidades formularán sus propuestas para integrar el mencionado protocolo, porque en la frontera Guatemala-México, cada dependencia deberá atender de forma coordinada y de acuerdo a sus funciones.



El Ministerio de Gobernación agregó que se busca garantizar la libre locomoción de los ciudadanos migrantes, pero contando siempre con la respectiva documentación y respetando las leyes migratorias de Guatemala al ingresar o salir del país.



“El país deberá estar preparado para poder enfrentar nuevos movimientos masivos de migrantes y poder atenderlos de una forma digna”, subrayó.



Varias caravanas de migrantes hondureños y salvadoreños han pasado por territorio guatemalteco en tránsito hacia Estados Unidos vía México, huyendo de la pobreza y la inseguridad en sus países, pese al anuncio del presidente estadounidense, Donald Trump, de no dejarlos ingresar.