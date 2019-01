Nicaragua: Torturan psicológicamente a periodista Miguel Mora en El Chipote







28/01/2019 - 12:39:31

La prensa.com.ni.- Dejar a un preso confinado a una oscura celda de castigo por semanas es una forma de tortura sicológica que te puede llevar a episodios demenciales y problemas visuales de forma permanente, explicó Pablo Cuevas, de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH).



Las declaraciones son vertidas después de conocer las condiciones carcelarias en que se encuentra recluido el periodista Miguel Mora, director de 100 % Noticias, en el Chipote, donde lleva 36 días encerrado sin ver la luz del sol solo por ejercer su derecho constitucional a informar, según confirmaron durante su visita los eurodiputados, quienes estuvieron tres días en Nicaragua para comprobar la crisis sociopolítica que se vive en el país, desde el 18 de abril de 2018.



Mora es uno de los más de setecientos presos políticos del régimen de Daniel Ortega, quienes están siendo procesados de forma arbitraria.



Según el eurodiputado Ramón Jáuregui, quien estuvo al frente de la misión de la Unión Europea, Mora les manifestó que lo único que pedía era “luz y una Biblia”, porque llevaba 35 días sin ver la luz del sol, durmiendo en el piso y acribillado por los zancudos. “Cuando entré a la celda de Miguel Mora, llevaba 35 días sin poder ver el sol, nos pidió luz y una Biblia, no es admisible. Las condiciones carcelarias son inadecuadas”, refirió Jáuregui.

Trato cruel



Al respecto Denis Darce, secretario ejecutivo adjunto de la CPDH, dijo que Mora es víctima del mismo patrón de violencia que ejercen funcionarios del Sistema Penitenciario y policías sobre todos los privados de libertad.



Tanto Cuevas como Darce recordaron que en el Sistema Penitenciario Nacional Jorge Navarro aplican el castigo del “empernado”, que consiste en aislarte completamente del resto de presos a una celda diminuta donde incluso tenés que dormir hasta de pie y no ves ni un rayo de luz, según han explicado los reos a sus familiares, y estos a su vez lo denuncian ante la CPDH.



“Someter a los privados de libertad a largas horas de aislamiento, no dejarle pasar sus enseres personales son actos crueles y denigrantes”, dijo Arce.



El artículo 36 de la Constitución Política de Nicaragua dice que toda persona tiene derecho a que se le respete su integridad física, síquica y moral. “Nadie será sometido a torturas, procedimientos, penas ni a tratos crueles, inhumanos y degradantes”, reza la carta magna.



También establece que el funcionario que incumpla con este mandato será sancionado penalmente, pero según experiencia de la CPDH nunca han enjuiciado ni a un policía ni a un funcionario del sistema por practicar torturas a privados de libertad.



Fue asediado



El periodista Miguel Mora sufrió asedio desde antes de ser secuestrado por la Policía Orteguista (PO) el pasado 21 de diciembre de 2018, cuando allanaron las instalaciones del canal televisivo. Fue perseguido, retenido por la PO y amenazado de muerte junto a su esposa. Incluso una semana antes de su secuestro, le colocaron patrullas policiales en las afuera del canal y revisaban a todos los que entraban y salían.