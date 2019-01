Bebé de Kate Hudson se criará sin un género definido





28/01/2019 - 09:59:56

Quien.- La protagonista de Cómo perder a un hombre en 10 días reveló ese dato al sitio Aol cuando le cuestionaron la forma en la que educará a la nena, después de haber sido madre de dos niños.





“Realmente no cambia mi enfoque (en cuanto a la educación), pero definitivamente hay una diferencia. Creo que simplemente crías a tus hijos individualmente, como un (enfoque) sin género. Todavía no sabemos con qué se va a identificar ella”, explicó al sitio.



“Diré que, en este momento, ella es increíblemente femenina en su energía, sus sonidos y su estilo. Es muy diferente de los niños, y es realmente divertido querer comprar ropa para niños… En realidad, lo hice bastante bien con los chicos. Pero para ella es otro juego de pelota. Hay algunas cosas en las que estoy de: ‘No puedo hacerle eso a ella, porque es muy exagerado’”.



Al igual que Rani Rose, Kate Hudson se crió entre hombres; es la única niña de cuatro hermanos. Y eso, asegura, la hizo una chica fuerte.



“Fui una chica poco femenina enfundada en un vestido que giraba. Mi hermano mediano, (Boston), que tiene la edad más cercana a mí, era básicamente mi hermana porque lo maquillaba todo el tiempo, lo vestía y me encantaba.



“Pero al crecer con niños, terminas con una piel gruesa. Realmente lo haces. La gente dice: ‘Oh, tus hermanos realmente deben haberte protegido’. Y yo digo: ‘¡Me echaban al fuego!’".



Rani Rose nació en octubre de 2018 y es producto de su relación con su novio Danny Fujikawa. Kate tiene otros dos hijos, Ryder, de 15 años y Bingham, de 7.



Ver esta publicación en Instagram Went a little crazy on the holiday outfit but let’s be honest...I did grow up watching @bobmackie design for my mother so I have a bit of an affinity for the embellished and sequined 💃 #RaniThreeMonth 🌹 Una publicación compartida de Kate Hudson (@katehudson) el 6 Ene, 2019 a las 10:04 PST