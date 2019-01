Kendall Jenner, citada a declarar en un caso de fraude







28/01/2019 - 09:55:01

Quien.- Pese a que Kendall Jenner tiene una exitosa carrera como modelo , su felicidad podía verse interrumpida debido a un problema legal relacionado con un fraude.



Resulta que dos agencias de modelos, que representan a celebridades como Hailey Baldwin, Emily Ratajkowski, Bella Hadid y a la propia Kendall lidia un juicio por haber recibido 11.3 millones de dólares de parte un tipo llamado Billy McFarland, quien cometió fraude en 2017.





La idea es que las top models se presenten a la corte a declarar, y que con sus declaraciones expliquen qué fue de ese dinero, que supuestamente iba a ser invertido en el evento Fyre Festival, que nunca se realizó.



Según dio a conocer la revista Billboard , a principios de enero un juez firmó los citatorios para varias agencias de talento, que tendrán que explicar qué hicieron con las millonarias cifras que recibieron para confirmar a sus artistas en el festival.



¿Qué tiene que ver Kendall Jenner en todo esto? Pues que ella, como las otras modelos, además de influencers y otras celebrities ayudaron a promover el festival, y seguramente recibieron un pago por ese trabajo.



En este sentido, según las investigaciones la media hermana de Kim Kardashian recibió 250 mil dólares en enero de 2017. Cuatro meses después, la modelo anunció en su Instagram que algunos artistas de la disquera de Kanye West, G.O.O.D. Music, iban a actuar en el Fyre Festival (a realizarse en las Bahamas).



El problema de este post es que Kendall jamás aclaró que le habían pagado por su publicación, lo que le valió una advertencia por parte de la Comisión Federal de Comercio.



Debido a la advertencia, la hija de Kris Jenner tuvo que borrar la publicación y deslindarse del festival, que por cierto, ya es el protagonista de dos documentales: Fyre: The Greatest Party That Never Happened (La gran fiesta que nunca ocurrió), producido por Netflix, y Fyre Fraud (El fraude Fyre), disponible en Hulu.