Un niño tiene su riñón en la pierna por una rara mutación genética y sorprende a los médicos

28/01/2019 - 09:39:35

Actualidad.- Un niño británico, que tiene su riñón en el muslo derecho debido a una rara mutación genética, ha sorprendido a médicos británicos, según publicó la prensa local. Hamish Robinson, de 10 años y residente de Mánchester, el Reino Unido, tiene un riñón ectópico, que es cuando el órgano no está en el lugar correcto.



Según estadísticas, la dolencia afecta a una persona de cada 900. Sin embargo, estiman que el menor es la única persona en el mundo que no posee el cromosoma 7p22.1, lo que causó la inusual localización de su riñón.





Los especialistas nombraron el defecto genético del menor en su honor, "el síndrome de Hamish". El riñón ectópico del niño sigue funcionando, así como su segundo riñón, localizado en el lugar correcto.



Sin embargo, la madre del menor afirmó a Daily Mail que la condición supone un peligro en sí, porque "nadie sabe lo que va a pasar" en el futuro. "Es parte de su fisiología. Es una condición congénita que se desarrolló cuando era un feto", relató.





"Hay que vigilarlo. Esto es lo que lo hace tan difícil porque los médicos no saben lo que podría surgir, tenemos que lidiar con lo que se nos viene", añadió.



Por ahora, la mutación genética le ha causado otros problemas al menor, solo puede oír con un oído, sufre ataques asmáticos severos, tiene problemas en la columna vertebral, dificultades de aprendizaje y requiere una computadora de voz para hablar.



Estos problemas se deben a que personas sin el 7p22.1 tienen un gran riesgo de malformaciones que afectan a los órganos internos, principalmente el corazón, los riñones y el paladar, lo que generalmente no es potencialmente mortal.