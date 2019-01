EE.UU. reconoce Vecchio como encargado de negocios de Venezuela







28/01/2019 - 07:43:04

VOA.- El secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, anunció el domingo que su país aceptó a Carlos Vecchio como encargado de negocios de Venezuela en Washington, después de que el presidente interino Juan Guaidó, nombrara al cargo al opositor exilado.



"Estados Unidos aceptó la designación del presidente interino Juan Guaidó de Carlos Alfredo Vecchio como el encargado de negocios del gobierno de Venezuela en Estados Unidos el 25 de enero", dice un comunicado de Pompeo.



"El Sr. Vecchio tendrá autoridad sobre los asuntos diplomáticos en Estados Unidos en nombre de Venezuela", añade el secretario de Estado.



La nota indica que después de su acreditación, "el señor Vecchio se reunió con el subsecretario de Estado para Asuntos Políticos, David Hale, quien reafirmó el firme apoyo de Estados Unidos al presidente interino Guaidó en Venezuela".



Estados Unidos espera con interés trabajar con el Sr. Vecchio y el personal diplomático designado por el Presidente interino Guaidó", concluye el comunicado.



¿Quien es Carlos Vecchio?



El co-fundador y coordinador político del opositor partido Voluntad Popular, de 40 años, es un político y activista social, exiliado en Estados Unidos desde 2014 a causa de la persecución del régimen de Nicolás Maduro.



Con una notable carrera como abogado y académico, Vecchio es graduado de la Universidad Central de Venezuela, con un posgrado en Derecho Tributario de la Universidad Georgetown, en Washington; y una maestría en Administración Pública de la Universidad de Harvard, con especialización en Impuestos Internacionales.



Vecchio es también becario del programa World Fellows de Yale, y del programa Fullbright del Departamento de Estado.



Antes de su carrera política ejerció como abogado en empresas públicas y privadas en Venezuela.



Por otro lado, el senador estadounidense Marco Rubio, informó también el domingo que el gobierno de Estados Unidos transfirió el manejo de todas las cuentas del Estado venezolano y el Banco Central de Venezuela (BCV) en EE.UU. al gobierno del presidente interino de ese país, Juan Guaidó.



"Estados Unidos ha dado el control de las cuentas bancarias estadounidenses del gobierno venezolano y del banco central venezolano al gobierno legítimo del presidente interino Juan Guaidó", publicó Rubio, republicano por Florida, en su cuenta de Twitter.



El senador acompañó el texto con la etiqueta Winter is coming (viene el invierno), en alusión a la serie de televisión Game of Thrones.



Desarrollos de la última semana



Juan Guaidó, jefe de la Asamblea Nacional venezolana, se juramentó el miércoles (23 de enero) luego de que el parlamento de mayoría opositora declarara a Maduro "usurpador" por iniciar el 10 de enero un segundo mandato considerado ilegítimo por parte de una gran parte de la comunidad internacional, que estima que su reelección fue fraudulenta.



Washington reconoció a Guaidó, y seguidamente hicieron lo propio una mayoría de países de la región, más Canadá.



Maduro rompió relaciones diplomáticas con Estados Unidos, ordenó el cierre de la embajada y de todos los consulados venezolanos en ese país, y dio a los diplomáticos estadounidenses un plazo de tres días para salir de Venezuela, pero la Casa Blanca dijo que no cumpliría el ultimátum alegando que el socialista ya no es el presidente legítimo.



No obstante, la administración Trump ordenó la salida de Caracas de su personal no esencial. El sábado el gobierno en disputa de Maduro suspendió la expulsión y abrió un periodo de 30 días para negociar con las autoridades el establecimiento de una "oficina de intereses estadounidenses" en Venezuela similar a la que tiene Caracas en Estados Unidos.



El Departamento de Estado no confirmó la versión del ejecutivo venezolano, pero reiteró que su prioridad sigue siendo la seguridad de su personal y que el cierre de la legación diplomática no entra en sus planes.



El sábado el secretario Pompeo instó al Consejo de Seguridad de la ONU, a "poner fin" a la pesadilla de Venezuela y respaldar a Guaidó.



Durante la reunión del Consejo de Seguridad, solicitada por Estados Unidos y otros países, críticos y partidarios del gobierno de Maduro se enfrentaron en un reflejo de las profundas divisiones en lo relativo a Venezuela, que está sumida en una confrontación política y en una crisis económica que ha provocado el éxodo de millones de venezolanos.



Entre los países que se opusieron a lo que llamaron la interferencia de Washington en los asuntos de Venezuela, estuvieron Rusia, China, Turquía, y de la región, países como Bolivia y Nicaragua.



Países como Gran Bretaña, Perú, Francia y Alemania, Bélgina, Canadá, apoyaron la posición de Estados Unidos, entre otros. España, Alemania, Francia y Reino Unido indicaron durante sus exposiciones que están dispuestos a a reconocer como presidente interino de Venezuela a Juan Guaidó si es que el gobierno de Venezuela no convoca a elecciones en los próximos ocho días.



El lunes (28 de enero-hora local), Australia se unió a Estados Unidos y las naciones europeas y latinoamericanas que reconocen a Guaidó como presidente encargado de Venezuela.



Un comunicado en el portal del Ministerio de Relaciones Exteriores de Australia, firmado por la canciller Marise Payne, dice que "Australia reconoce y apoya al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, al haber asumido la posición de presidente interino, de acuerdo con la constitución venezolana y hasta que se realicen elecciones".



El comunicado australiano también "urge a las partes a trabajar constructivamente hacia la resolución pacífica de la situación, incluyendo un retorno a la democracia, el respeto al estado de derecho y la defensa de los derechos humanos del pueblo venezolano".