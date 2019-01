Pese a duro control, el ausentismo llegó a 40% en trópico y provincias







28/01/2019 - 07:30:15

Los Tiempos.- Las elecciones primarias en Cochabamba se caracterizaron por las denuncias de irregularidades, protestas por el 21F y el alto ausentismo incluso en los municipios del trópico, donde la asistencia a las urnas promedió un 60%, según el reporte preliminar del Sistema de Transmisión Rápida y Segura de Actas del Tribunal Supremo Electoral (TSE).



Esta elección fue vista por el MAS como la oportunidad de mostrar su “musculatura” con la votación de militantes.



Al 72% del conteo, el municipio de Villa Tunari, donde votó el Presidente, tuvo una asistencia del 55%, vale decir que votaron cerca de 15 mil de los 28 mil militantes habilitados. En Chimoré, con el conteo al 80%, la participación llegó a 62, es decir, 4.200 asistieron a sufragar de los más de 7.400 militante habilitados. En tanto, en Puerto Villarroel votó el 67% de los 19 mil inscritos, al 86% del conteo.



Asimismo, en Entre Ríos, con el 83% de conteo, sufragaron 9 mil de los 15 mil inscritos (65%) y en Shinahota, con el 64% de actas contadas, es donde se registró la menor participación, un 45%, es decir, que votaron 3.500 de 7.600 inscritos en el MAS. En las provincias la situación fue similar. Por ejemplo, en Bolívar la asistencia llegó al 40%, en Tiraque al 61%, en Aiquile al 65% y en Punata al 55%.



Estos resultados se registraron a pesar del anuncio del MAS de que la votación de sus militantes sería obligatoria y bajo sanciones y del control que se ejerció incluso con certificados.



El concejal opositor de Shinahota, Limbert Condo (Unico), denunció que los delegados del MAS en las mesas de votación repartieron certificados de participación a los militantes, como una medida de control para la asistencia.



Según el reglamento de las elecciones primarias, la votación en este proceso es voluntaria y no se emite ningún certificado. Al respecto, el presidente del Tribunal Departamental Electoral (TED) de Cochabamba, Martín Montaño, dijo que no recibieron ninguna denuncia pero en todo caso señaló que no existen sanciones por este tipo de hechos.



Asimismo, se denunció que ante la inasistencia de los militantes, varios delegados del MAS se pusieron a llenar papeletas, hecho que fue filmado y difundido en las redes sociales.



Estos resultados fueron calificados como “fracaso” y “parodia” por sectores de oposición, ya que el MAS convocó a sus militantes e incluso utilizó mecanismos de presión, pero los seguidores no respondieron.



El MAS y MTS son los dos únicos partidos que convocaron a sus militantes a votar, mientras que las otras siete organizaciones políticas, Comunidad Ciudadana, Pan Bol, FPV, PDC, UCS, 21F y MNR, decidieron boicotear la elección y pidieron a sus militantes no votar.



En cuanto a otros partidos, la participación en Cochabamba fue menor. Para el FPV sólo el 5% de sus militantes asistió a votar. De Comunidad votó el 6%, de 21F el 3% y de MNR el 4,2%. Asimismo, del MTS sufragó el 5%, de Pan Bol el 3,5%, del PDC el 3,5% y de UCS el 4,6%.



El presidente del MAS de Cochababamba, Grover García, dijo que esperará el informe oficial para hacer una evaluación y , respecto a las denuncias de control, dijo que la votación fue voluntaria.