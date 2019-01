En el eje central, la defensa del 21F se impuso en la consulta paralela







28/01/2019 - 07:28:56

Página Siete.- En las ciudades de La Paz, Santa Cruz y Cochabamba se impuso la defensa del 21F en la consulta simbólica que activistas llevaron adelante de forma paralela a las primarias.



“El 100% de los ciudadanos votantes emitió su sufragio por el 21F, ya que el pueblo se dio cuenta de que las primarias son unas truchas y payasadas que está haciendo este régimen dictatorial para poder eternizarse en el poder”, afirmó Pamela Flores, una de las activistas de Santa Cruz que lideró la iniciativa.



“Llegó bastante gente, nos hemos quedado cortos de fotocopias y vinieron a decirle una vez más al presidente Evo Morales que votaron por el ‘No’ en el referendo del 21 de febrero y necesitamos que se respete ese voto”, señaló Ana Viscarra, activista de La Paz.



La consulta paralela fue organizada por activistas, que exigen el respeto del 21F, cuando la mayoría del electorado dijo “No” a la reelección. Las plataformas -según sus líderes- rechazan las elecciones primarias porque solo se registraron “binomios únicos” y porque el proceso representa un “despilfarro” de casi 27 millones de bolivianos.



En La Paz



El sufragio simbólico se desarrolló en diferentes puntos de la urbe paceña, en lugares como en la plaza Abaroa, en la plaza Camacho, en la plaza de San Miguel (calle 21 de Calacoto), en el mercado de Achumani, entre otros espacios.



A partir de las 17:00, los activistas trasladaron las ánforas a la plaza Abaroa para el recuento. Hasta después de las 20:00, el escrutinio continuaba, ya que según los dirigentes habían llegado más cajas de votación.



Una de las activistas que lideró la iniciativa, Olga Flores, dio a conocer que hasta ese momento se hizo el recuento de 2.500 papeletas. “Hubo una masiva participación. El 100% de ellos le dijeron ‘No’ a la repostulación del binomio del Movimiento Al Socialismo (MAS)”, indicó.



Flores agregó que en los siguientes días se continuará con “las tabulaciones”.



La plaza Abaroa fue uno de los puntos de mayor concentración, puesto que en el lugar se encontraban activistas que realizan una vigilia desde hace semanas. Ayer estuvo bastante concurrida porque llegaron integrantes de diferentes plataformas para “manifestarse pacíficamente”.



La mesa de sufragio que fue ubicada al frente de la sede del Tribunal Supremo Electoral (TSE) no dejó de estar vacía ni un solo momento, ni siquiera a medio día ni al empezar la tarde, dado que los ciudadanos llegaban al lugar, a cada instante, para emitir su voto.



“Es una forma de manifestarnos y hacerle conocer a Evo Morales que la población solo quiere democracia y que no se pisotee nuestro voto del 21F”, expresó Bernardo López, después de emitir su voto.



Las tres preguntas de la paleta de sufragio fueron: 1) ¿Acepta que el binomio inconstitucional de Evo y Álvaro en próximas elecciones nacionales, a pesar del 21F; 2) ¿Está de acuerdo con las elecciones primarias del 27 de enero, en las que no participan los ciudadanos y solo se ratifica a los binomios ya elegidos?; 3) ¿Confía usted en el actual TSE para que administre los procesos electorales?



Cerca a las 11:00, funcionarios del Órgano Electoral, junto a efectivos policiales, se aproximaron a la mesa de sufragio simbólica y expusieron el reglamento, en el que se indica las restricciones durante las elecciones primarias. Uno de los funcionarios expresó: “no pueden realizar ninguna manifestación durante la jornada de acuerdo a esa normativa”.



El rector de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), Waldo Albarracín, quien participó de las” elecciones paralelas”, dijo que esa acción era un “amedrentamiento del TSE”.



“No es una mesa electoral paralela como pretenden acusarnos, esto es un espacio de pronunciamiento espontáneo de la población para que den su criterio sobre las primarias. Obviamente no hay papeletas o delegados, no hay nada que sea igual a un recinto electoral”, denunció Albarracín.



En Santa Cruz



En el caso de la capital cruceña, la iniciativa logró mayor convocatoria. Se registraron largas filas, desde que se abrió la mesa de sufragio, desde las 9:00, en la plaza 24 de Septiembre.



Según Pamela Flores, una de las activistas que llevó adelante la actividad paralela, informó que tras el recuento de votos, se conoció la participación de 13.000 ciudadanos.



“Fue un éxito, hubo gran afluencia de personas, porque no se han quedado en sus casas y salieron a pronunciarse. La gente nos agradecía por la iniciativa”. sostuvo la activista.



Flores contó que mientras la gente esperaba para emitir su voto, en las filas gritaba “Bolivia Dijo No”; y al medio día hasta cantaron el Himno Nacional.



La papeleta de sufragio simbólica de Santa Cruz tuvo dos opciones: el 21F o las elecciones primarias. “El 100% de la gente votó por el 21F”, aseguró Flores.



Los electores estamparon su huella en la papeleta. “A pesar de que fue un simulacro, la gente hizo largas filas para poder dar un mensaje claro y contundente a este Gobierno: que ya no quiere más la reelección de Evo y Álvaro, que respete la Constitución Política del Estado y que respete el voto del pueblo boliviano”, indicó la activista.



En Cochabamba



“Las elecciones paralelas” en la Llajta se desarrollaron en tres puntos: en la plaza de Las Banderas, en la plaza Colón y en la plaza principal de Cochabamba, informó el presidente del Comité Cívico de esa región, Juan Flores.



“Hoy la gente se ha manifestado, se ha expresado con este voto y quiere hacer ver al presidente Evo Morales que el voto de los ciudadanos se debe respetar”, sostuvo el cívico.



Flores dio a conocer que luego de la votación se procedió al recuento, en el caso de las urnas instaladas en la plaza de Las Banderas, donde “emitieron su voto 5.000 personas”.



El dirigente relató que los votantes llegaron en “familias enteras” a la plaza Las Banderas. “La ciudadanía responde, hay mucha conciencia ya que ya no quiere ser engañada”, dijo.



El representante cívico contó que en horas de la noche continuaban las manifestaciones pacíficas en las calles de Cochabamba en rechazo de las elecciones primarias.



Las elecciones primarias, efectuadas por el organismo electoral, se llevaron adelante con la participación de nueve “binomios únicos”, con una inversión de casi 27 millones de bolivianos.



Según los datos preliminares del Tribunal Supremo Electoral, sólo el 32% de los militantes de MAS asistieron a los recintos electorales.



