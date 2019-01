Recintos vacíos y delegados ausentes, Primarias en Tarija







28/01/2019 - 07:26:09

El País.- Las Elecciones Primarias en Tarija estuvieron marcadas por un ausentismo de los habilitados a votar, como también de delegados de los partidos de oposición. Fue un proceso sin contrincantes, pues en los nueve partidos habilitados para las elecciones generales de 2019 hay un binomio en carrera. Pese a ello, igual se realizó el proceso que costó al Estado 27 millones de bolivianos.



Los oficialistas justificaron este proceso como una profundización de la democracia, mientras que los opositores sostuvieron que era un gasto insulso y el único fin es tratar de legitimar la cuarta candidatura de Evo Morales y Álvaro García Linera, sin reconocer los resultados del referendo del 21 de febrero del 2016 y la Constitución Política del Estado.



Las 406 mesas electorales se abrieron desde las 08.00 de la mañana, como lo tenía programado el Tribunal Electoral Departamental (TED), a excepción de dos lugares, Mecoya y Rejará del municipio de Padcaya. Ahí se registró la falta de delegados de los partidos.

El reloj marcaba las 9.40 de la mañana y en la Unidad Educativa Juan XXIII eran más los jurados electorales y delegados del Movimientos Al Socialismo (MAS) que la gente que tenía que sufragar. La gente llegaba de manera discontinua. Lo mismo sucedía en el colegio Avelina Raña y en el establecimiento educativo Belgrano.



Las autoridades de confianza del presidente Evo Morales, como el ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, el viceministro de Educación Superior, Eduardo Cortez, y el senador por Tarija, Melcíades Peñaloza, votaron más tarde de lo programado por sus equipos de comunicación.



El que también asistió a su recinto electoral pero no pudo votar, fue el alcalde de Yacuiba, Ramiro Vallejos, quien aseguraba haberse inscrito al MAS, pero en la mesa no figuraba como tal. Recordar que Vallejos fue electo por la agrupación Unidad Departamental Autonomista (UD-A).



En la evaluación electoral de medio día, el presidente del TED, Gustavo Ávila, calificó la jornada de tranquila. Al mismo tiempo, admitió que se notaba un ausentismo marcado de la gente habilitada para los comicios. Sin embargo, se tenía que esperar los resultados finales para ver cuánta gente asistió a sufragar.



Por otro lado, el funcionario manifestó que se verificó que la mayoría de los delegados electorales eran del Movimiento Al Socialismo (MAS), uno que otro del partido Movimiento Tercer Sistema (MTS), pero en total eran nueve los binomios habilitados para las elecciones primarias. Aclaró que las mesas se abrían con un delegado como mínimo.



Un percance se registró en el colegio Eulogio Ruiz, donde se constató que había personas que portaban cámaras fotográficas, pero no se evidenció que éstas hayan ingresado con los aparatos al lugar de sufragio, por lo que solo se hizo una recomendación.

Sin embargo, como las redes sociales no perdonan, circularon fotografías de las papeletas de sufragio en las que los electores escribieron que fueron obligados a votar o que no están de acuerdo con la continuidad del gobierno de Morales.



También hubo gente que al acudir a los recintos electorales recién se enteraba que solo los militantes de un partido político podían votar.

Para el Ministro de Hidrocarburos este proceso es legal y legítimo, toda vez que hay veedores internacionales. Recalcó que “la regla del juego” fue empezar con las Elecciones Primarias. Pero que los partidos hayan presentado un solo candidato, es otro tema.

Sánchez señaló que es la primera experiencia y que en las próximas Primarias se debe fortalecer para que varios candidatos tengan la posibilidad de postularse a las elecciones presidenciales.



“No hay ningún tipo de control para obligar a los militantes a votar. Pero habría que preguntar a los otros partidos, por qué cuando se trata de fortalecer la democracia, la oposición convoca a no votar”, concluyó.



Por su parte, el secretario de Coordinación de la Gobernación de Tarija, Waldemar Peralta, manifestó que “por el capricho de dos personas con ambición y poder eterno, 27 millones van a la basura”.



Luego de haber tenido abierta las mesas durante ocho horas, a las 16.00 horas se cerró la votación en los diferentes recintos electorales. Los secretarios técnicos junto a los delegados de organizaciones políticas anularon las papeletas sobrantes e iniciaron con el escrutinio y cómputo de votos.



Se registraron actas en las que ningún militante, de los nueve partidos en carrera electoral, asistió a sufragar en estas primeras Elecciones Primarias.



En Tarija hubo 103.990 militantes habilitados



Según el Tribunal Electoral Departamental (TED), el número de militantes en Tarija de los partidos que participan en las Elecciones Primarias asciende 103.990. El movimiento Al Socialismo (MAS) tiene 57.325, el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) 5.640, Unidad Cívica Solidaridad (UCS) 2.538, Comunidad Ciudadana (Alianza Frente Revolucionario de Izquierda- Soberanía y Libertad) 14.990, Frente Para la Victoria (FPV) 3.634, la Alianza Bolivia Dice No (Demócratas y Unidad Nacional) 7.524, el Partido Demócrata Cristiano (PDC) 1.388, el Movimiento Tercer Sistema (MTS) 4.923 y PANBOL 6.098.