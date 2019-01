Jhasmani pagó mil dólares a vocal para manipular caso Choco Burger







28/01/2019 - 07:21:18

Los Tiempos.- La declaración, a la que accedió Los Tiempos, de una testigo clave en el caso contra un consorcio de jueces, fiscales, abogados y policías, señala que a mediados de 2018, cerca del kilómetro 7 de la avenida Blanco Galindo, Jhasmani le entregó un sobre con 1.000 dólares a Anawella T. P. para ratificar las medidas sustitutivas de Félix P. C., caso Choco Burger, implicado en el feminicidio de Janett Joselyn Aguilar Avendaño en mayo de 2018.



Familiares de la víctima de feminicidio y un representante legal de Voces Libres acudieron a este medio de comunicación para manifestar que de manera formal retomarán el caso. “Solicitamos a los fiscales asignados que nos proporcionen el verdadero cuadernillo de investigaciones”, dijo el jurista, que prefirió no ser identificado por seguridad.



Félix P. C. fue imputado por el feminicidio de su esposa Janeth Aguilar (40) ocurrido el 13 de marzo de 2018 en su casa de la avenida Circunvalación y avenida Octava, en Bella Vista, Sacaba. En primera instancia, el caso fue presentado como un crimen perpetrado por atracadores que mataron a la mujer para llevarse 6.000 bolivianos, pero las investigaciones posteriores apuntaron al esposo por las características del asesinato y otros indicios.



Según el asesor jurídico de la familia de la víctima, en la última reconstrucción del hecho se encontró una prenda de vestir con elemento orgánico. “El sentimiento de culpa de algunas personas hizo que accedamos a esta prenda”, dijo el jurista.



“Pedimos que las autoridades hagan su trabajo justo y transparente, especialmente los jueces, fiscales e investigadores policiales”, expresaron los familiares de la víctima, que prefierieron no ser identificados por el temor que sienten a ser amedrentadas por las personas que pertenecen al consorcio de Jhasmani T. L.



“En los videos vimos la forma violenta en la que actúan estas personas. Tenemos miedo de que algo malo nos pase”, declararon.



Por otro lado, el jurista dijo que el acusado de feminicidio es asesorado por cuatro bufets grandes de abogados, siendo el principal Leclere y Asociados.



“Buscaremos a los fiscales que están investigando el caso del consorcio para que nos ayuden a revisar este proceso que, según vemos, fue manipulado”, advirtió.



VOCALES Y JUECES RECIBÍAN DINERO



La declaración de una testigo clave señala que “el vocal de la Sala Penal Tercera de apellido (César Nelson) P., no sé bien qué relación tenían, pero el doctor Jhasmani cuando bajaba del juzgado, ambos se encerraban en el despacho del vocal”.



La testigo refiere que un día, entre los meses de junio y julio de 2018, cuando el vocal estaba cerca del ascensor, Jhasmani se acercó y le entregó un sobre en el que había 1.000 dólares por el caso conocido como la “caja fuerte de Sacaba”, que implica a Omar Gonzales, alias “El Cachilo”.