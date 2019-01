Barcelona encadena octava victoria y mantiene su ventaja







28/01/2019 - 07:20:51

Los tiempos.- Ganador por su pegada en Girona (0-2) y sostenido por momentos por las paradas de Marc Andre Ter Stegen, incluso un balón que sacó bajo palos Gerard Piqué, el Barcelona descuenta una jornada y mantiene las diferencias: cinco puntos a Atlético y 10 a Real Madrid, reafirmado contra el Espanyol (2-4).



Atlético presiona y Barcelona responde. Es una secuencia repetitiva en las últimas semanas en LaLiga Santander. Desde su empate en el estadio Wanda Metropolitano (1-1), el bloque azulgrana ha ganado sus ocho partidos en esta competición; el Rojiblanco ha vencido seis de ocho, los tres más recientes sin interrupción.





Desde la pegada venció el Atlético el sábado al Getafe (2-0), desde la misma cualidad superó el Barcelona la exigencia del Girona y Montilivi. En su primera ocasión, en el minuto 9, Nelson Semedo abrió el marcador; en la tercera, allá por el 68, Lionel Messi sentenció para mantener los cinco de puntos de distancia en la cima.



Entre medias, hubo unas cuantas ocasiones del Girona, una opción clarísima de Coutinho, también tres paradas de mérito de Ter Stegen, un balón despejado bajo palos por Gerard Piqué, la reclamación de un penalti de Jordi Alba sobre Christian Stuani y la doble amarilla a Bernardo en el minuto 51, que ya fue demasiada carga para el equipo local, competitivo pero sin la eficacia que sí demostró su rival.



Por detrás, tercero, aparece aún el Real Madrid, que reconstruye paso a paso su figura en esta Liga. Ya suma tres victorias seguidas y progresa de forma indudable. En ese sentido, su triunfo por 2-4 contra el Espanyol es una reafirmación. Fue incontestable desde el minuto 3, desde que Karim Benzema rompió el duelo con el 0-1.



El Real Madrid ganó con rapidez. En el minuto 15, Sergio Ramos, cambiado al descanso por un golpe en la rodilla, cabeceó el 0-2. Después respondió el Espanyol, por medio de Leo Baptistao, en el 25. ¿Había partido? No. Porque el Real Madrid, siempre superior, acomodó de nuevo su ventaja con el 1-3; el segundo gol de Benzema, sutil para poner la pelota en la red al borde del intermedio.



Luego reapareció Gareth Bale. No hay mejor forma de volver, entre las dudas constantes que generan su rendimiento y sus lesiones, que como lo hizo él. En el minuto 64 entró por Viniciuis, en el 67 anotó el 1-4, además con un movimiento estupendo dentro del área. Después fue expulsado Raphael Varane y Rosales hizo el 2-4, habilitado por la desatención en la línea del fuera de juego de Marcelo.



En otros partidos, Valladolid acentuó la crisis de descenso de 2-1 Celta de Vigo, Athletic de Bilbao superó 1-0 a Real Betis y Real Sociedad divisó honores con el colero 0-0 Huesca.



Hoy completan Alavés vs Rayo Vallecano (16:00HB).