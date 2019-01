La difícil vida del Pitbull que quiere el Tigre







Página siete.- Joel Fernández es el lateral de la selección Sub-20 que está cerca de ser el refuerzo de The Strongest para la temporada 2019. Faltan detalles. El Pitbull, como lo conocen en Buenos Aires, superó una triste historia de vida. Se alista para llegar a la primera división del fútbol boliviano.



Fernández es hijo de madre boliviana, pero siempre vivió en Buenos Aires. Su historia de vida llamó la atención en el último Sudamericano Sub-20 jugado en Chile.



El lateral es parte de las divisiones menores de Boca Juniors, pero en las últimas semanas su pase al cuadro atigrado es negociado entre los dos clubes.



Si bien existe una gran opción de que llegue a Achumani, el presidente de la comisión de fútbol de The Strongest, Ricardo Llano, aseguró que en el fin de semana “las negociaciones no avanzaron y se encuentran en un compás de espera”.



Pitbull



Antes del torneo en Chile, Fernández ocupaba un lugar en la cuarta división del cuadro Xeneize a poco de subir a la primera, algo bastante complicado sobre todo para un jugador boliviano. Contó que llegó a Boca Juniors a sus nueve años. Fue aceptado luego de una prueba, mientras él jugaba en el Club Loma de Lugano.



Cuando llegó a quinto año de colegio decidió seguir su carrera como futbolista y fue así que pasó por todas las categorías de uno de los equipos más importantes de Argentina.



Su vida



Su vida personal no fue fácil. La crisis que vivió argentina en el 2001 golpeó muy fuerte a su familia. Su madre, Sara Gil, contó a medios argentinos que tuvieron que “comer de la basura”.



El jugador es muy aferrado a su madre, quien fue el sostén de su familia durante toda su niñez y juventud. “Es mi madre y padre a la vez. Es el sostén de la familia. Es lo más importante en mi vida, gracias a ella soy lo que soy ahora” aseguró Pitbull.



Su padre ingresó a la cárcel por robo agravado en la época de crisis y cuando cumplía su condena intentó suicidarse. Esto lo alejó de su progenitor. “En su momento me puse mal, pero es así. Hay que ser fuerte. Él eligió ese tipo de vida”, dijo a un portal argentino de información.



