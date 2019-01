Ferrufino: Hemos cometido errores







28/01/2019 - 07:16:07

Opinión.- El entrenador de Aurora, Marcos Ferrufino, sostuvo que su equipo “cometió varios errores” y que “no jugó bien”, pero que mereció algo más que un 0-2 en contra, en el cotejo.



El estratega orureño considera que su plantel falló porque dejó manejar el balón al equipo rival y le dio espacios para dominar el campo.



“Por ahí no hubo concentración. Nos metieron dos goles de manera sorpresiva. El primero era una jugada que nadie esperaba. En el segundo nos agarraron mal parados”, manifestó el estratega, luego del partido.



Las ansias también fue un factor para que el Equipo del Pueblo no pudiera concretar goles y tuviera problemas en la marca.



“Habían muchas ansias por hacer bien las cosas, pues queríamos empezar bien de local y ganar las tres unidades, pero no salieron las jugadas. Nos desesperamos”.



Asimismo, Ferrufino cuestionó el accionar del árbitro y de los jueces de línea, pues hubo muchas faltas “fuertes” y dispensaron las amarillas.



“Me preocupa. La verdad es que nos anularon un gol que era legal. Hubo faltas fuertes de ellos por las que debía (árbitro) haber sacado tarjetas. Son árbitros nuevos, ojalá no sigan el camino de los viejos”.



Más allá del resultado, el DT y los jugadores volcaron la mirada al clásico valluno, que se disputará el miércoles, en el Félix Capriles.



“Son partidos seguidos los que tenemos. Por ahí, el error fue que pensamos primero en el clásico y no en Sport Boys. Tenemos que encontrar el equipo que logre resultado positivo en el cotejo que viene”, manifestó Ferrufino, quien espera cambiar la figura del equipo.