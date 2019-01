Real Potosí resigna un empate ante Oriente







28/01/2019 - 07:14:37

Opinión.- Real Potosí resignó un empate con Oriente Petrolero (1-1) en el último suspiro del compromiso que se disputó ayer en el estadio Víctor Agustín Ugarte. El Lila perdió la posibilidad de compartir la cima del torneo Apertura con Bolívar, quien está solitario en la punta con seis unidades.



El cuadro de la Villa Imperial disputó ayer su segundo encuentro en condición de local y se quedó con cuatro puntos en el Campeonato.



Los Refineros llegaron a la ciudad de Potosí con el propósito de buscar el arco del local que fue custodiado por Miguel Mercado, quien en dos ocasiones se lució y ahogó el grito de gol para los verdolagas.



El único tanto para los Lilas fue convertido por Maximiliano Gómez, en el minuto 20, mediante lanzamiento penal. El árbitro Fernando Toledo (Oruro), señaló el punto de sentencia, el jugador pidió la pelota y con disparo de derecha envió el balón al fondo del arco custodiado por Rómel Quiñónez.



Después del tanto, se registraron jugadas rápidas en ofensiva, pero sin destino de red. Ambos equipos no dieron tregua y buscaron por todos los sectores el gol, pero los futbolistas no estuvieron con la puntería fina.



Para el segundo tiempo, los técnico Fernando Ochoaizpur (Real Potosí) y Mauricio Soria (Oriente) agotaron los cambios y potenciaron sus sistemas de juego. Las jugadas en ataque fueron más rápidas, el arquero Mercado tuvo trabajo evitando la caída de su pórtico.



Cuando se jugaba el segundo minuto adicional, el tanto del empate fue convertido por Cleider Alzate, quien se encontró en el lugar preciso para igualar las acciones.



El tanto fue convertido por un cabezazo que dejó mal ubicado al arquero Mercado, quien nada tuvo que ver en la jugada del gol, fue la defensa que se quedó estática y resignó espacios.



El gol fue un duro golpa para los potosinos, porque no tuvieron el tiempo necesario para buscar el triunfo y los Refineros cuidaron el empate.



1 Real Potosí



Miguel Mercado



Cristian Iramaz



F. Domínguez



Carlos Tordoya



Ignacio García



Aldo Gallardo



Josue Condori



Juan Pablo Alemán



Maxi Gómez



Gustavo Pinedo



Juan Vogliotti







Entrenador:



F. Ochoaizpur







Cambios:



Dury x Condori; Vargas x Gómez y Cuellar x Iramaz



1 Oriente Petrolero



Rómel Quiñónez



Juan Ribera



Ronald Raldes



Mario Cuéllar



Marcelo Suárez



Mauricio Sperduti



Carlos Áñez



Gustavo Olguin



Lucas Mugni



Ronaldo Sánchez



José Castillo







Entrenador:



Mauricio Soria







Cambios:



Roca x Suárez; Alzate x Sánchez y Roca x Sperduti



Real Potosí: Gómez (20’ penal)



Oriente P.: Alzate (92’)







A Estadio: Víctor Agustín Ugarte (POT)



A Árbitro: Fernando Toledo (ORU)



A Público: 10.000 personas aprox.