Blooming destruyó al campeón boliviano







28/01/2019 - 07:10:15

El Deber.- Lo destruyó. Blooming le ganó por 5-1 a San José, último campeón del fútbol boliviano, este domingo en el estadio Tahuichi Aguilera. La academia mostró su mejor versión gracias a los brasileños Rafael Barros y Rafinha, que fueron los conductores de la victoria. También se destacó Paúl Arano. Al frente tuvieron a un santo que cometió demasiados errores y que no pudo con la efectividad de los dirigidos por Erwin Sánchez.



Los goles fueron marcados por Barros (2’ y 44’), Rafinha (21’), José Vargas (66’) y Kevin Farell (77’). Descontó Didí Torrico (33’).







El ‘jogo bonito’ de Barros y Rafinha deleitaron a los hinchas celestes que llegaron al estadio Tahuichi. Los cariocas que fueron contratados para reforzar la temporada 2019 empezaron su show en el segundo minuto del partido. Barros recibió un centro de Rafinha y puso el 1-0, de cabeza. El tanto hizo levantar a sus seguidores e ilusionarlos con la victoria.















La ambición de esta sociedad continuaba, pero Barros se equivocó en una jugada en la que quedó sin arquero para definir (20’). Un minuto después a Rafinha el palo le dijo que no, pero se reivindicó (21") y con un derechazo colocó el 2-0. No solo los nuevos jugadores de la academia estaban encendidos, Arano también intentó ampliar la diferencia. El volante casi marca un gol olímpico (31’).



En respuesta, el santo buscó y buscó hasta descontar. El capitán Didí Torrico aprovechó un centro desde la izquierda para rematar cruzado y festejar el 2-1 (33’). Sobre el final de la primera parte, Barros apareció nuevamente y aumentó las cifras. El delantero fue asistido por su compatriota, en el minuto 44’. Con el 3-1 se fueron al descanso.



Terminaron el trabajo



La academia continúo con el asedio y no descansó hasta conseguir su cometido. En el minuto 57, Leonardo Vaca quiso anotar, pero en el trayecto la pelota chocó con César Mena y después Rodrigo Banegas la detuvo con seguridad. Después, Barros, Rafinha y Arano se entendieron tan bien que el volante nacional le dio un pase medido a Vargas, que ingresaba al área, para que ponga el 4-1 sin piedad (66’).





Más tarde, ‘Platiní’ decide sacar Barros por cansancio y en su lugar entra Farell (78’). La triangulación con Rafinha y Arano fue perfecta. Kevin que retornó después de bastante tiempo a jugar puso el 5-1 definitivo. Su gol puso eufóricos a los seguidores en el Tahuichi, ya que no solo fue una victoria, sino que su equipo mostró orden en todas las líneas y bastante entrega.



Blooming asciende al quinto lugar de la tabla de posiciones y si repite la fórmula podrá estar entre los primeros del Apertura 2019. Mientras que el santo quedó penúltimo y se notó que la dirigencia dejó ir a jugadores claves.