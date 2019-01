Oriente empata de la mano de Cleider Alzate







28/01/2019 - 07:08:56

El Deber.- Hacía falta y Mauricio Soria se dio cuenta. El colombiano Cleider Alzate ingresó en el minuto 61 y le cambió la cara a Oriente Petrolero que terminó empatando con Real Potosí 1-1, sobre el minuto 91. Al equipo refinero le costó sumar su segunda unidad, en el torneo Apertura 2019, en un terreno donde siempre le fue complicado desarrollar su fútbol. El tanto para el lila lo anotó Maximiliano Gómez (20’), de penal.



Se vivió un primer tiempo muy trabado en el estadio Víctor Agustín Ugarte. Los lilas terminaron venciendo, a pesar de los intentos de la visita. En el minuto 17, Miguel Mercado se lució tapando un cabezazo de Carlos Áñez, en una jugada a balón detenido. Un minuto más tarde, Mario Cuéllar se perdió el primero debajo del arco.





En respuesta, el local salió con todo y cuando Gómez ingresaba al área, por derecha, Marcelo Suárez lo cargó y le metió el brazo (18’). El árbitro Fernando Toledo no dudó en pitar penal. El mismo Gómez lo cambió por gol (20’) y puso el 1-0. El tanto generó que Oriente busque la igualdad mediante José Alfredo Castillo, pero su derechazo pegó en el palo. Con el 1-0 se fueron al descanso.



En la segunda parte se vio a un Oriente que dominó por más tiempo, pero ante la apuesta del local, de jugar al contragolpe, tuvieron bastante oficio en la última línea y en el arco. Gómez quería ampliar su cuenta personal y no dejaba de intentar poner el segundo. Sus jugadas en el minuto 48 y en el 55 pusieron en aprietos a Quiñónez, además en algunos momentos tuvo complicidad de la zaga refinera.



El salvador



Desde el minuto 61, cuando ingresó Alzate, Oriente fue más incisivo y se atrevió a más. El colombiano fue el generador de juego y contagió su dinamismo al resto del plantel. Alexis Ribera intentó poner el empate con un remate cruzado, que hizo esforzarse a Mercado (64’). Después vino una falta sobre Alzate, dentro del área, que el juez Toledo no la cobró.







La visita no dejaba de recibir arremetidas de Juan Vogliotti, Ángel Cuéllar y Gómez que no se cansaba de luchar por el segundo, que nunca llegó. Hasta que Castillo envió un centro perfecto a la cabeza de Alzate para que ponga el 1-1 definitivo, conquista que desató la euforia del banco de los verdolagas (91’). Un punto de visitante y en Potosí vale oro para el resto del torneo.