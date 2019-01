Entre míticos y modernos Seis estadios para la Copa América de Brasil







28/01/2019 - 07:05:34

El Día.- El 14 de junio iniciará la 46va versión del torneo más antiguo de selecciones nacionales, la Copa América de Brasil. El certamen tendrá la presencia de las estrellas sudamericanas que destacan en Europa y en Latinoamérica, Neymar, Messi, Vinicius, Arturo Vidal, Aléxis Sánchez forman parte de esa constelación. Ya se conoce que serán seis los estadios que albergarán los 26 enfrentamientos, no serán cualquier escenario, sus canchas guardan parte de la historia más bonita del fútbol mundial; el "Maracaná", el "Mineirao", el "Arena Corinthians", el "Morumbí", el "Arena do Gremio" y el "Arena Fonte Nova" fueron seleccionados como sede del certamen.



El gigante de Sudamérica. Sin duda alguna, de los seis estadios del certamen, el Maracaná es el más destacado por la historia que tiene: En 1950 se disputó la final entre Uruguay y Brasil por la Copa del Mundo y los charrúas impusieron uno de los hitos más grandes de la historia del fútbol; vencieron al “jogo bonito” por 2-1 en lo que se denominó el "Maracanazo". Cuando terminó de construirse el 16 de junio de 1950, su capacidad máxima era para 200 mil espectadores; sin embargo, debido a las remodelaciones para el Mundial de Brasil 2014, su capacidad de acortó a 80 mil según las normas de la FIFA. Sus instalaciones han sido testigos de las finales mundiales como el título conseguido por Alemania en el 1-0 ante Argentina en 2014, asimismo, allí se realizó la apertura y clausura de los Juegos Olímpicos de Río 2016. En la primera fase de la Copa, se llevarán a cabo tres partidos (Bolivia-Perú, Paraguay-Catar y Chile-Uruguay), además de un cotejo en cuartos de final y la gran final.



Sao Paulo se luce con dos. El "Morumbí" y el "Arena Corinthians" son un contraste, ya que uno fue construido en 1960 y el otro se inauguró en 2014. La capacidad del "Morumbí" es de 67 mil espectadores aproximadamente, aunque en sus inicios era de 120 mil, no obstante, las remodelaciones que tuvo hicieron que se adapte a las normas FIFA. Solo se jugarán tres partidos de la fase clasificatoria: Brasil-Colombia, Colombia-Catar y Japón-Chile. Por su parte, el "Arenas Corinthians" es uno de los más modernos de Brasil. Aunque está envuelto en el escándalo del caso "Odebrecht", ya que fue construido en honor de Lula Da Silva por los “favores” de la empresa con el mandatario. Fue testigo de cinco encuentros en el Mundial 2014, además de que allí se hizo la inauguración. Se jugarán tres partidos: Perú-Brasil, un cotejo de cuartos de final y el tercer lugar.



Un recuerdo para siempre. Belo Horizonte cuenta con el "Mineirao", sede que utiliza el famoso club Cruzeiro para sus cotejos de local. En 1965 fue inaugurado y en ese entonces acogía a 130 mil fanáticos, sin embargo, fue remodelado para el Mundial 2014 y su capacidad pasó a 60 mil. Aquí se vivió una de las historias más negras del fútbol mundial y brasileño: Alemania venció por 7 a 1 a una endeble selección brasileña en su propia Copa del Mundo. Para el torneo se llevarán adelante cuatro enfrentamientos; Bolivia-Venezuela, Argentina-Paraguay, Ecuador-Japón y una de las semifinales.



Aperturan segunda fase de venta de entradas



La segunda fase de venta de entradas para los 26 partidos de la Conmebol Copa América Brasil 2019 comenzó el viernes 25 de enero. Más 228 mil entradas están disponibles para que los aficionados brasileños y extranjeros asistan a la competición entre 14 de junio y 7 de julio. Las entradas estarán a la venta en los sitios oficiales CONMEBOL.com y copaamerica.com. Los valores siguen siendo los mismos: entre R$ 60 (R$ 30 media-entrada) y R$ 890 (R$ 445 media-entrada), este para la final. La mayor parte de los partidos del torneo (el 65%, que corresponde a 17 partidos) tiene entradas desde R$ 60 (media-entrada) a R$ 350 (R$ 175 media-entrada). En total, son cuatro categorías de precio que cubren los niveles inferior, intermedio y superior de los estadios.



Apuntes

• Es la quinta vez que se realiza en Brasil. Organizó en 1919, 1922, 1949 y 1989.



• Tres selecciones campeonas mundiales jugarán; Brasil, Argentina y Uruguay.



• El torneo tendrá lugar del 14 de junio hasta el 7 de julio.



• Pasaron 30 años para que el gigante sudamericano vuelva a ser sede del certamen.



• Ecuador y Venezuela son los únicos países que no levantaron el título.



• El 2 de julio de 1916 se jugó la primera versión en Argentina.



• Chile es el último campeón, se coronó dos veces consecutivas: 2015 y 2016.



• Uruguay es la selección que más veces se subió a lo más alto del podio: 15.



• El 2020 se volverá a jugar la Copa, debido a que el calendario pasará a años pares.



• Cada cuatro años se organiza el evento de selecciones más antiguo del planeta.



• México es el país invitado con más subcampeonatos; llegó dos veces a la final.



• Solo Argentina cuenta con un tricampeonato: 1945, 1946 y 1947.



• La mayor goleada la hizo Argentina sobre Ecuador en Uruguay 42; fue 12-0.



• El argentino Norberto Méndez y el brasileño Zizinho son los goleadores históricos con 17 goles cada uno.



"El torneo vuelve a Brasil después de 30 años…. vuelve a la tierra de Pelé y de tantas otras estrellas del fútbol".

A. Domínguez

Presidente de la Conmebol



"La Conmebol, Copa América es una Copa centenaria, una Copa orgullo. Brasil (tiene) una infraestructura de primer mundo".

J. Astigarraga

Secretario general de la Conmebol



"Bienvenidos a esta ciudad maravillosa de Río de Janeiro, símbolo del fútbol y del país. Ha sido un honor muy grande presidir el Comité Organizador de la Conmebol".

F. Serney

Presidente del Consejo del Comité Organizador Local



"Jugadas son varias, pero ya que estamos hablando de Copa América está mi primer gol por la selección principal".

R. Gaucho

Exjugador de Brasil