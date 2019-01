MAS elogia el acto y la oposición dice que fue un ridículo mundial







28/01/2019 - 06:56:51

Opinión.- El presidente Evo Morales aseguró que las primarias, que por primera vez ayer se celebraron en el país, abren una nueva etapa, por la democratización interna de los partidos políticos.



"Hoy día, 27 de enero de 2019, inicia otra etapa para democratizar los partidos políticos, va a ser histórico", aseveró tras emitir su voto en la localidad central de Villa Turani, uno de sus feudos electorales, según la agencia EFE.



El Mandatario afirmó que las primarias garantizan que "no habrán candidatos por plata, sino por el voto del partido".







RECHAZO Los líderes de la oposición calificaron las elecciones primarias como un proceso “sin ningún valor”, un “atentado a la democracia" y un "ridículo mundial".



El candidato a la presidencia por la alianza Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, minimizó las elecciones primarias y desafió al MAS a demostrar “el tamaño de los partidos políticos” en los comicios generales de octubre de 2019.



"Las elecciones primarias no contribuyen al proceso democrático por las irregularidades en el padrón electoral de los partidos políticos, pero fundamentalmente por la habilitación de dos candidatos (Evo Morales y Álvaro García Linera) que no deberían participar y porque éstas elecciones no cumplen lo básico que es la competencia. No hay candidaturas que compitan con otras en un partido, por la razón obvia y elemental de los plazos forzados que se dieron en la Ley de Organizaciones Políticas", afirmó Mesa.



En la misma línea, el candidato de la alianza Bolivia Dice No, el senador Óscar Ortiz, afirmó que el oficialismo busca con esa votación que es un “ridículo mundial” y un “atentado contra la democracia” legitimar la candidatura de Morales para un cuarto mandato.



El expresidente, Jorge Tuto Quiroga, calificó los comicios internos como un "fiasco histórico", por la baja partipación del militantes.



El ministro de Comunicación, Manuel Canelas, afirmó que las “históricas elecciones primarias se desarrollaron en paz, en el marco de la democracia participativa y no prosperó el intento de los sectores más radicales de la oposición de boicotear ese proceso electoral”.