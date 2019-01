Si vota menos del 50% (del MAS) me voy a preocupar, las palabras del vice antes de conocer los resultados





28/01/2019 - 06:55:10

El Deber.- El vicepresidente Álvaro García Linera dijo antes de que se conozcan los resultados de las elecciones primarias que se sentiría preocupado si es que la votación de la militancia del MAS es menor al 50%, ya que en este proceso se mediría la cantidad de participación "orgánica" que tienen los simpatizantes de las siglas políticas.



"Con que votaran entre un 50 y un 70% yo estaría feliz, si vota el 100% (estaré) ultra feliz, si vota menos del 50% me voy a preocupar porque es un llamado de atención de que la estructura orgánica requiere un conjunto de ajustes", dijo García Linera a los periodistas.



Los resultados del sistema de conteo rápido del Tribunal Supremo Electoral, señalan que al 94% de las actas transmitidas solo el 36,5% de los militantes del MAS fue a votar este domingo.



El vicepresidente añadió que estas primarias son "una lección ineludible" para convertirse "en partidos serios" por lo que sus resultados de participación son muy importantes.



El vicepresidente agregó que los partidos políticos, grandes o pequeños, deben entender que las inéditas elecciones primarias representa la oportunidad para conocer el estado de su estructura orgánica y de democratización interna.



En el MAS "hemos logrado inscribir 1.100.000 ¿Cuántos irán a votar? ¿Cuántos de esos 1.100.000 tendrán vida orgánica? (...). Si 1.100.000 votan estamos muy contentos, pero si del 1.100.000 vota la mitad quiere decir que la mitad no tiene vida orgánica y es obligación de nosotros implementar vida orgánica (...), hacer seminarios para articular esa militancia", explicó.