Canelas: Más del 35% es una buena base y una radiografía territorial para las elecciones generales







28/01/2019 - 06:52:16

La Paz, (ABI).- El ministro de Comunicación, Manuel Canelas, afirmó el domingo por la noche que el resultado parcial de más del 35% de votantes del Movimiento Al Socialismo (MAS) en las inéditas elecciones primarias es una buena base y una radiografía territorial para trabajar de cara a las elecciones generales de octubre próximo.



En una conferencia de prensa dictada en la Casa Grande del Pueblo minutos después que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) divulgó los primeros resultados parciales del cómputo rápido de las actas transmitidas, Canelas dijo que se espera que ese resultado llegue al menos a 40%, porcentaje excepcional que muy pocos partidos en el mundo logran.



Dijo que otro dato importante es que la militancia del MAS está bien distribuida en el país y remarcó que en algunos departamentos el porcentaje de participación llegó a 50%.



"Lo primero que nos gustaría subrayar es que el día de hoy se ha desenvuelto de una manera tranquila, que ha sido una jornada democrática, una jornada donde no han triunfado algunos esfuerzos de algunos grupos menores que especulaban con sabotear la elección incluso con algunos amagos de no permitir el libre desarrollo de los bolivianos que querían ir a votar por los candidatos que ellos estimasen oportuno de sus partidos, nos parece algo muy relevante que destacar", remarcó el Ministro de Comunicación.



Dijo que lo positivo es que las primarias, que se implementaron en el país un poco tarde, llegaron para quedarse, para mejorar la vida interna de los partidos políticos, "para que los militantes no ocupen solo un espacio en un coliseo o solamente estén rellenando un espacio en un libro".



"A partir de ahora los militantes de las organizaciones políticas vigentes y las que vengan en el futuro van a saber que es su voto y por tanto su decisión cuenta", complementó.



A su juicio, es lamentable y desafortunado que la mayoría de los actores políticos de la oposición, les pidieron a sus militantes no votar, después de haber entusiasmado a la gente que comulga con sus posiciones.



"Por tanto, resulta paradójico que estas candidaturas argumenten como motivo principal que no tiene sentido las primarias porque solo hay un binomio, eso les sirvió luego para hacer esta especie de boicot que es un boicot contra sus militantes que decidieron entre octubre, noviembre y diciembre inscribirse, estas candidaturas luego les han dicho que se queden en su casa para ver de esa manera le hacen daño al MAS, esos militantes luego sabrán como exigirles cuentas a sus candidatos o a la gente con que se inscribieron", puntualizó.



El Ministro de Comunicación ratificó que el MAS hace una valoración bastante positiva del resultado.



"Queda alrededor del 20% por escrutar, estamos pasando, si no estoy mal, los 325.000 votos y superando el 36% de la participación, creo que no es muy temerario decir que terminaremos con un resultado de 370.000 o 400.000 votos para el binomio del MAS y alrededor del 40% de la participación", puntualizó.



Remarcó que a la hora de pensar en una evaluación orgánica con los 400.000 votos "ya tiene una buena radiografía", que establece donde tiene una mayor capacidad de militancia de organización territorial.