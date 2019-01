El ausentismo primó en las elecciones primarias







27/01/2019 - 21:39:52

La Paz.- Las históricas elecciones primarias realizadas en Bolivia este domingo tuvo un resultado impensable para el gobierno y previsible para la oposición ya que el ausentismo primó en todo el país.



El Tribunal Supremo Electoral (TSE) emitió los primeros resultados de las elecciones inéditas elecciones primarias 2019 en el país mostrando un alto nivel de ausentismo, donde el MAS obtuvo la mayor cantidad de votos, pero bajo en porcentaje de acuerdo a su militancia.



El partido con la mayor cantidad de militantes, el Movimiento Al Socialismo (MAS), apenas logró convocar al 36,20% de sus partidarios 93,7% de las actas transmitidas.



El MAS logró una participación de 358.812 personas y tenía habilitadas a 991.092. El binomio de Evo Morales y Álvaro García Linera logró el 89,63% de los votos, el 6,37% fueron nulos y el 4% votos blancos.



En conferencia de prensa, la presidenta del TSE, María Eugenia Choque, detalló que de los ocho partidos opositores, ninguno sobrepasó el 6.83% de participación que tuvo el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), la segunda agrupación que más participación de su militancia tuvo en estos comicios.



Alianza Comunidad Ciudadana (CC) tuvo una participación de 2.651 (3,01%) de 88.122 habilitados, de 5.584 actas transmitidas.



En la alianza Bolivia Dice No acudieron 3.555 votantes (1,22%) de 292.490 habilitados, en un total de 6.433 actas transmitidas.



En el Frente Para la Victoria (FPV) la participación fue de 831 (2,68%) de 31,060 electores habilitados de 4.506 actas transmitidas.



En el Movimiento Tercer Sistema (MTS) la participación fue de 4.521 (4,74%), de un total de 95,391 electores habilitados, de 5,948 actas transmitidas.



En el Partido de Acción Nacional Boliviano (PAN-BOL) la participación fue de 1,659 (1,80%) de 92,210 militantes habilitados, de 6,189 actas transmitidas.



En el Partido Demócrata Cristiano (PDC), la participación fue del 701 (2,44%), de 28.717 electores habilitados, en 5.772 actas transmitidas.



Finalmente, en la organización política Unidad Cívica Solidaridad (UCS) acudieron 580 votantes (1,64%), de 38.421 habilitados, de un total de 5.031 actas transmitidas.



FIASCO HISTÓRICO



El expresidente, Jorge Tuto Quiroga, calificó las elecciones primarias como “fiasco histórico” porque el presidente Evo Morales busca “legitimar” su candidatura inconstitucional, pese a los resultados del 21 de febrero (21F) de 2014 mediante el cual se rechazó su cuarta repostulación a los comicios generales de 2019.



“Esta jornada quedará como una papelón monumental y como un fiasco histórico porque es la angurria de Evo Morales a quien le hemos dicho el 21F y está buscando aplacar la protesta y legitimar, legalizar su candidatura inconstitucional de su mentor y amigo Nicolás Maduro”, aseguró Quiroga.



El candidato de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, sostuvo este domingo que estas Elecciones Primarias no tienen valor alguno y que en el futuro se las recordará como un fiasco.



“Estas elecciones no tienen ningún sentido democrático, ni tiene ningún sentido que no sea el llevar adelante la legitimación de la candidatura que ya conocemos y, en ese contexto, creo que cuando hagamos una historia en el futuro de este proceso electoral se verá que es un absoluto fiasco”, afirmó el exmandatario.