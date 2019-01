Guaidó pide a militares no disparar al pueblo y maduro pide lealtad al Ejército





27/01/2019 - 17:00:20

El presidente encargado de Venezuela Juan Guaidó pidió este domingo a los militaers que no disparen contra el pueblo de Venezuela, mientras que Nicolás Maduro reclamó al Ejército lealtad para derrotar el intento de golpe de Estado.



Este domingo continuaron las actividades en Venezuela enfocadas en la Ley de Amnistía y Garantías Constitucionales a militares y civiles presentada por la Asamblea Nacional (AN) y en conmemoración de los caídos en las manifestaciones de la pasada semana.



En una iglesia en el municipio Chacao, al este de la capital venezolana, se llevó a cabo una eucaristía para pedir por los caídos y sus familiares, que de acuerdo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), serían 26 hasta el viernes.



​La celebración religiosa contó con la presidencia del presidente encargado Juan Guaidó, quien al salir volvió hacer un llamado a los militares y la fuerza armada en general para colocarse del lado de la Constitución.



“La voluntad de un pueblo es por reencontrase”, afirmó. Durante sus declaraciones, le dijo a los militares que: “es el momento de ponerse de ponerse del lado de la Constitución, no es el momento del miedo”.



Como presidente encargado, giró dos órdenes claras a los militares: “no dispares al pueblo de Venezuela” y “no reprimas manifestaciones pacíficas”.



MAURO PIDE LEALTAD



Nicolás Maduro encabezó este domingo ejercicios militares en el Fuerte Paramacay, en el estado Carabobo, y pidió a los miembros de la Fuerza Armada "unión, disciplina y cohesión" para derrotar el actual "intento de golpe de Estado".



Asimismo, advirtió que el Ejército dejará "a punto toda la fuerza militar".



"¡Traidores nunca, leales siempre!", arengó Maduro, tras asegurar que el "golpe de Estado imperialista" busca "imponer un gobierno títere" en la figura de Juan Guaidó, quien el miércoles se proclamó presidente interino con el respaldo de Estados Unidos y gran parte de la comunidad internacional.



"Vamos a dejar a punto y a tono todo el sistema de armas, toda la fuerza militar, todo el apresto operacional, toda la unión cívico militar, toda la capacidad miliciana para que nadie ose siquiera pensar en tocar nuestro suelo sagrado", aseguró el dictador chavista.



Maduro encabezaba ejercicios militares en el estado Carabobo (norte), mientras seguidores de Guaidó repartían en las calles de ciudades de todo el país copias de una ley de amnistía que impulsa la colaboración de militares para cesar lo que la oposición considera la "usurpación" de la presidencia por parte de Maduro.



"Tenemos que hacer respetar el poder de la nación venezolana, con el poder militar", sostuvo el mandatario.



Luego, preguntó a los militares: "¿Ustedes son golpistas o ustedes son constitucionalistas? ¿Ustedes son proimperialistas o son antiimperialistas?".