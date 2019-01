No participar en las elecciones primarias es una decisión caprichosa de la oposición: Quintana





27/01/2019 - 16:47:10

La Paz, (ABI).- El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, afirmó el domingo que no participar en las inéditas elecciones primarias en Bolivia es una decisión caprichosa de la oposición.



Después de emitir su voto en la unidad educativa Amor de Dios de la ciudad de La Paz, dijo que esa actitud es "poco seria e irresponsable" de la oposición.



"La cultura democrática no es un capricho de la oposición o el oficialismo, hay normas institucionales y leyes que hay que obedecer, si la oposición hoy día no quiere participar en las primarias y va a participar en octubre eso implica una decisión caprichosa", explicó a los periodistas.



Según medios locales, siete partidos y agrupaciones políticas, de nueve habilitadas para las primarias, determinaron que sus candidatos presidenciales no voten esta jornada.



A contramano, el Ministro de la Presidencia, dijo que la oposición muestra esa actitud porque no le conviene ese tipo de prácticas, que profundizan la democracia al interior de los partidos políticos.



"Entonces cuando a la oposición no le conviene estas prácticas las desecha y eso es la verdad y es poco serio e irresponsable y ojalá la oposición tenga las barbas en remojo y vuelva a tratar de conciliar entre lo que quiere, lo que piensa y hace", remarcó Quintana.



A su juicio, esa decisión de la oposición muestra una contradicción de fondo, porque "la cultura democrática tiene como pilar fundamental la participación y esencialmente el voto, entonces los que no votan, por definición, no pueden ser elegidos", complementó.



"El voto por lo tanto se puede decir que es la Ley de Gravedad de la democracia, la participación de los ciudadanos en la democracia pasa por el voto, y esta es la ecuación esencial. Y esto es bueno para los bolivianos, estamos dando un paso más en la construcción de valores democráticos, de participación, y ojalá al final del día todos saquemos provecho de esta elección", agregó.



Se prevé que las históricas elecciones primarias que se realizan en Bolivia hoy, domingo, marcarán otro hito histórico en Bolivia en el marco de las transformaciones impulsadas por el gobierno del presidente Evo Morales, en todas las áreas, que han cambiado la imagen de un país acosado por la pobreza y la desigualdad a un país en franco desarrollo, que ha liderado cinco años consecutivos el crecimiento económico de los países de la región.