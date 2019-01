García Linera: No se arma un partido de un millón de militantes con servidores públicos





27/01/2019 - 16:46:21

La Paz, (ABI).- El vicepresidente Álvaro García Linera dejó establecido que un partido de un millón de militantes no se arma con servidores públicos, al rechazar que éstos hayan sido obligados a votar por el Movimiento Al Socialismo (MAS) en las elecciones primarias de este domingo como denunció la oposición.



"Los funcionarios públicos son 20.000 y los militantes inscritos en el MAS son un millón. No se arma un partido político de un millón con funcionaros, simple regla básica de aritmética", dijo a los periodistas.



El Tribunal Supremo Electoral (TSE) habilitó a 1.715.880 militantes para las primarias partidarias en las que participa el gobiernista MAS y ocho frentes de la oposición, en carrera hacia las elecciones generales de octubre próximo.



Para el oficialismo, el llamado a no votar y la campaña de desprestigio contra las primarias que realizó la oposición, refleja la poca musculatura que tiene la derecha para enfrentar al binomio del MAS, Evo Morales y García Linera.



El vicepresidente agregó que los partidos políticos, grandes o pequeños, deben entender que las inéditas elecciones primarias representa la oportunidad para conocer el estado de su estructura orgánica y de democratización interna.



En el MAS "hemos logrado inscribir 1.100.000 ¿Cuántos irán a votar? ¿Cuántos de esos 1.100.000 tendrán vida orgánica? (...). Si 1.100.000 votan estamos muy contentos, pero si del 1.100.000 vota la mitad quiere decir que la mitad no tiene vida orgánica y es obligación de nosotros implementar vida orgánica (...), hacer seminarios para articular esa militancia", explicó.