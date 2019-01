Investigarán a funcionarios o ex funcionarios de Banco Mercantil donde se frustró atraco





27/01/2019 - 16:45:36

Santa Cruz, (ABI).- El ministro de Gobierno, Carlos Romero, anunció el domingo que se investigará a funcionarios y ex funcionarios de la sucursal del Banco Mercantil Santa Cruz de Cochabamba, donde se frustró un atraco, para determinar si se filtró información a la banda delictiva desde el interior de esa entidad bancaria.



"Nos llama la atención que los delincuentes ingresaron por una puerta trasera al banco donde se encontraban de forma directa los cajeros, era una puerta que no se utilizaba ni se abría (...), alguien pudo haber pasado información clasificada, podría ser un funcionario o ex funcionario que conocía el movimiento, eso vamos a investigar", dijo en una conferencia de prensa.



Romero explicó en detalle el proceso de ese hecho delictivo, que se produjo entre las 13h30 y 14h30, en la entidad financiera ubicada en el centro de la ciudad de Cochabamba.



Detalló que un sistema de alarma moderno, que se activó cuando los delincuentes redujeron a los cajeros y otros funcionarios e ingresaron a la bóveda, permitió a la Policía ver lo que ocurría al interior del banco en tiempo real, lo que permitió movilizar 150 efectivos policiales de cuatro unidades especializadas.



Señaló que pese a tomar a un guardia de seguridad privada como rehén, los delincuentes, al verse rodeados, no ejercieron resistencia y fueron detenidos dentro de la entidad financiera.



Romero adelantó que se solicitará información a Interpol, para ver si los delincuentes de origen peruano tienen antecedentes o son buscados por otros hechos delictivos en su país de origen.



Reveló que la banda delictiva pretendía sacar más de 4,5 millones de dólares de esa entidad financiera y ratificó que en el operativo policial se decomisaron cinco armas cortas y un arma larga, además de guantes, chalecos y pasamontañas.