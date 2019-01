Arce: Banco Mundial situó a Bolivia como el campeón mundial en subir ingresos de los pobres







27/01/2019 - 16:44:02

La Paz, (ABI).- Una investigación realizada por el Banco Mundial, que tomó como referencia el período 2007-2014, situó a Bolivia como el "campeón mundial" en incrementar los ingresos del 40% más pobre de su población, reveló el domingo el ministro de Economía, Luis Arce.



"Bolivia es el país que, en esos años del estudio, 2007 - 2014, es el país que más ha incrementado el ingreso del 40% más pobre de nuestra población, por lo tanto del mundo", aseguró a los medios estatales.



Arce aseguró que esa dinámica de reducción de la pobreza se acentuará en los próximos años, tomando en cuenta que se profundizará el modelo económico, social, comunitario y productivo, que permitió al país registrar constantes índices de crecimiento en los últimos años.



También dijo que ese modelo productivo cosechará los resultados de la industrialización, no solo del gas natural, sino de otros sectores, como la minería, con el proyecto siderúrgico del Mutún o en el ámbito eléctrico, entre otros.



Agregó que con la profundización del modelo económico boliviano, se prevé fortalecer la agricultura, la industria, la pequeña empresa y el turismo, que tienen que dar el "jalón" para que más ciudadanos salgan de la pobreza y engrosen la clase media.



Sostuvo que el "punto de inflexión" que permitió al país registrar niveles de crecimiento sostenido, se dio en mayo de 2006, con la nacionalización de los hidrocarburos, cuya consolidación generó mayores recursos a favor de los bolivianos, que en períodos neoliberales beneficiaban a las trasnacionales.



No obstante, dijo que, a partir de ese escenario, el país sembró inversiones para consolidar la economía, no solo en base a los hidrocarburos, sino al mercado interno.



El Ministro de Economía aseveró que Bolivia no cambiará de modelo económico, social, comunitario y productivo, implementado en los últimos 13 años, porque volver a la política neoliberal ocasionaría la concentración de dinero en pocas manos y acentuaría la pobreza, como pasaba antes de 2005.