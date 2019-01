Ortuño: Deslizamiento del relleno de Alpacoma es el mayor desastre ambiental de los últimos años







27/01/2019 - 16:41:47

La Paz, (ABI).- El ministro de Medio Ambiente y Agua, Carlos Ortuño, afirmó el domingo que el deslizamiento del relleno sanitario de Alpacoma es el mayor desastre ambiental registrado en los últimos años en Bolivia y lamentó falta de respuesta inmediata y un plan de contingencia de las autoridades de la Alcaldía y de la empresa Tersa para solucionar ese problema que está afectando a la población de la ciudad de La Paz.



"Para nosotros, y eso es lo que manifestamos en el informe técnico, es claramente el mayor desastre ambiental de ese tipo producido en el país en los últimos años, no hemos tenido en ningún relleno un volumen da basura deslizada y un volumen de residuos (de esa magnitud)", dijo al programa "El pueblo es noticia".



Según información oficial, el deslizamiento en ese botadero, ocurrido el 15 de enero, provocó el arrastre de 200.000 toneladas de basura y 10 millones de litros de lixiviados (agua contaminada), en al menos 10 hectáreas de terreno.



Tras ese hecho, los pobladores de Achocalla decidieron bloquear el ingreso de más basura porque el deslizamiento generó olores nauseabundos y dañinos para la salud.



Ese bloqueo ha generado la acumulación de toneladas de basura en la ciudad de La Paz, una de las más pobladas de Bolivia.



"Estos 800.000 metros cúbicos, algo así como 200.000 toneladas significa casi el volumen que se recoge de la ciudad de La paz en un año (...) se ha desparramado toda la basura que se recoge en 12 meses, entonces no es algo pequeño y ese volumen hay que pensarlo en peso y confinado a descomponerse porque emite olores y gases", puntualizó el Ministro de Medio Ambiente y Agua.



Además, reveló que todo el sistema de recolección y control de gases y líquidos ha sido inutilizado en el relleno sanitario de Alpacoma.



Asimismo, lamentó la ausencia de respuesta inmediata y un plan de contingencia de la Alcaldía de La Paz y de la empresa Tersa tomando en cuenta que el problema se presentó hace más de una semana.



Ratificó que ese relleno sanitario debe cerrarse, como estableció un estudio técnico realizado en los pasados días.



"Los informes técnicos ratifican primero que el relleno sanitario no es estable, no es que solamente ha fallado la macro celda, sino esta macro celda ha comprometido la tercera macro celda y las celdas dos y uno presentan fisuras y riesgos de deslizamiento", explicó.



Ortuño aseguró que de haber continuado echando basura al botadero, se hubiera generado otro deslizamiento.



"El punto inicial es que el relleno debe ser cerrado y tenemos que construir una propuesta concertada y no puede ser una propuesta unilateral del gobierno de La Paz y una respuesta sin pensarse y justificarse a los afectados de Achocalla y hacer tareas colaterales incluso con otro Gobierno vecino", consideró y dijo que la solución integral a ese problema deberá estar enmarcada en un "sinceramiento" de todos los involucrados y en el marco de la verdad.