Borda: Oposición no logró cubrir mesas de sufragio con delegados por falta de estructura política





27/01/2019 - 16:40:28

Potosí, (ABI).- El presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, afirmó el domingo, en el marco de las elecciones primarias, que partidos de la oposición no lograron cubrir muchas mesas de sufragio con sus respectivos delegados por la falta de una estructura política y de militantes.



"Hemos podido advertir en el transcurso de estas primeras horas que varios partidos no tenían ni delegados de mesa, solo tenía una estructura clara y definida el Movimiento Al Socialismo (MAS)", dijo tras emitir su voto en Potosí.



El Tribunal Supremo Electoral (TSE) estableció 7.837 mesas de sufragio en 3.751 recintos electorales en todo el país.



Además, 1.715.880 militantes fueron habilitados para votar por nueve binomios de partidos y alianzas políticas en carrera para las elecciones presidenciales de octubre próximo.



Para el oficialismo la escasa presencia de militantes de oposición en los recintos electorales refleja la poca musculatura que tiene la derecha para enfrentar al binomio del MAS, Evo Morales-Álvaro García Linera.



Borda cuestionó el llamado a no votar y la campaña de desprestigio contra las primarias que realizó la oposición, precisamente, para tapar la falta de apoyo ciudadano a los partidos rivales del MAS.



"Hoy es un día importante para la democracia boliviana, porque vamos a empezar a democratizar los partidos políticos. Antes los candidatos eran elegidos a dedo (...), por compadrerío, por recursos económicos", manifestó el diputado oficialista.