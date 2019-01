Montaño: Con las elecciones primarias se elimina el dedazo en la designación de candidatos







27/01/2019 - 16:36:55

Santa Cruz, (ABI).- La ministra de Salud, Gabriela Montaño, afirmó el domingo que las inéditas elecciones primarias, que se realizan en todo el territorio nacional, permitirán fortalecer la democracia al interior de los partidos y legitimar la designación de candidatos que ya no serán impuestos de forma unilateral o "dedazo".



"Nosotros creemos que es un proceso histórico y que está sellando la profundización de la democracia en nuestro país, hoy no serán a dedazo las decisiones que se tomen dentro de los partidos políticos, sino por el voto de cada uno de sus militantes", dijo a los periodistas tras emitir su voto en la ciudad de Santa Cruz.



Montaño destacó la fortaleza de la estructura política del Movimiento Al Socialismo, que se robustece con más de 900.000 militantes que están habilitados para sufragar y de los cuales espera que la mayoría respondan de forma favorable.



La autoridad consideró que a partir del mediodía aumente el flujo de electores tal como ocurrió en otras contiendas electorales, aunque dijo que es normal que no haya mucha presencia ciudadana, porque sólo pueden emitir su voto los militantes de las nueve organizaciones políticas habilitadas para las elecciones primarias.