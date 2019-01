Morales vota en las primarias y afirma que se inicia la democratización de los partidos políticos







27/01/2019 - 09:34:25

Villa Tunari (ABI).- El presidente Evo Morales emitió su voto el domingo en el municipio de Villa Tunari del departamento de Cochabamba, en el marco de las inéditas elecciones primarias que se desarrollan en Bolivia y aseguró que ese proceso da inicio a la democratización de los partidos políticos en el país.



"Venimos a cumplir con un mandato constitucional, pero reafirmando nuevamente que Bolivia vive momentos históricos, profundizamos esta vez no solo la democracia en Bolivia sino se inicia la democratización de los partidos o movimientos políticos de Bolivia", indicó en un breve contacto con los periodistas.



Morales llegó pasadas las 8:30 a Villa 14 de Septiembre donde depositó su voto en la mesa 8 habilitada para el efecto.



El mandatario aseguró que lo más importante de las primarias es que ahora los candidatos no se designarán "por plata" sino por el voto del partido, por lo que no habrá candidatos que provengan de decisiones "cupulares" sino de movimientos populares.



Manifestó que si bien en esta oportunidad existe un solo binomio por cada partido político que participa en el proceso, en poco tiempo se contará con tres o cuatro alternativas que serán consideradas al interior de cada frente político.



Relievó que en el caso del Movimiento Al Socialismo (MAS) ya había elecciones primarias que eran legítimas, pero no legales, por lo que mediante la Ley de Organizaciones Políticas ese proceso se legaliza.



"Convencidos que hoy día 27 de enero de 2019 se inicia otra etapa para democratizar los movimientos políticos, va a ser histórico, tiene debilidades, es primera experiencia", señaló.



El presidente recordó que antes el pueblo solo elegía; sin embargo, ahora tiene el derecho y la posibilidad de revocar a las autoridades, al igual que elegir, por ejemplo, a gobernadores, lo que en anteriores gobiernos no ocurría.



Ponderó que Bolivia con las primarias se suma a todos los países que encaran ese proceso para definir candidatos a comicios generales.



No obstante, cuestionó a aquellos políticos que convocan a no participar esta jornada en las urnas y, contrariamente, señaló que espera una masiva asistencia en todo el territorio nacional.



El jefe de Estado saludó la presencia de observadores internacionales y se declaró sorprendido ante el envío de la Organización de Estados Americanos (OEA) de una comisión para hacer seguimiento al proceso de las primarias, y afirmó que "no tenemos nada que ocultar".



Consideró que las primarias son "un calentamiento" hacia los comicios generales que demandarán de una campaña electoral y la organización de cada partido político.



Más de 1,7 millones de militantes de nueve frentes políticos que participarán en las históricas elecciones primarias, que concluirán a las 16:00.