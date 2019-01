Oscar Ortiz: Son las primarias del MAS







27/01/2019 - 09:32:25

Santa Cruz.- El senador y candidato presidencial por la alianza Bolivia Dice No, Oscar Ortiz, afirmó que este domingo "no son unas primarias de la democracia boliviana, son las primarias del MAS, son las primarias con las que buscan una legalidad y legitimidad que no van a lograr".



Ortiz rechazó que unos cuantos miles de masistas pretendan estar por encima de los más de 2,7 millones de bolivianos que votaron por la opción NO en el referendo vinculante del 21 de febrero de 2016.



"Incluso los que voten en las primarias del MAS, ya votaron el 21F, ya votaron por el Si y perdieron y ese es resultado que se debe respetar, esa es la democracia que nosotros defendemos, ese es el hecho por el cual, hoy millones de ciudadanos miran indignados que tenemos un Presidente y un Vicepresidente que no respetan la Constitución, que no respetan el voto del pueblo y que tenemos unos tribunales cómplices de un atentado contra la democracia", aseveró.



El candidato visitará a las 10 de la mañana el colegio Obispo Santistevan de la capital cruceña para verificar el trabajo de los delegados demócratas.



"Estamos al lado de la ciudadanía defenfiendo el 21F. Hoy vamos a tener delegados en las mesas, en los recintos donde hayan acreditado militantes demócratas porque la ley nos obliga, nos lo impone, incluso amenazaron con sancionar si no lo poníamos.



Vamos a visitar a esos delegados para agradecerles por ese esfuerzo que hacen de fiscalizar al MAS, tomando nota de cualquier manipulación que pudiera haber para denunciarla", finalizó.