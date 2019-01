Una revancha busca Blooming hoy







27/01/2019 - 09:09:58

El Día.- Una especie de cuentas a saldar es lo que tendrá hoy Blooming en el partido que jugará frente a San José de Oruro por la 2da fecha del campeonato Apertura 2019 de la División Profesional.



Derrotar al equipo orureño tras cuatro derrotas consecutivas, tanto en Oruro como en Santa Cruz, además de sumar su primera victoria en el campeonato tras su derrota ante Destroyers.



El cotejo se jugará desde las 19:30 en el estadio “Tahuichi” Aguilera con el arbitraje de Orlando Quintana de Potosí.



El partido. Por la calidad de ambos equipos, se presenta como un partido de pronóstico reservado, pese a aquel dato de los últimos triunfos de los orureños, ya que cada partido es una historia diferente y el de hoy no puede ser la excepción.



San José demostró que jugar de visitante no le pesa para nada por la propuesta que tuvo cada vez que visitó suelo cruceño y, Blooming por el hecho de ser local, tampoco influirá en nada.



A esto se agrega que en su debut no tuvo el mejor rendimiento, pese a que tuvo opciones para al menos empatar el lance.



Los equipos. Erwin Sánchez ha preferido “guardar” el once inicial tal como se vio en los entrenamientos a la espera de sorprender a sus rivales con algunos nombres o alguna jugada inesperada.



Es cierto que tendrá la baja de Cristian Latorre, expulsado en el debut, además de las ya ausencias por lesión o porque algunos jugadores fueron convocados a la selección nacional Sub 20 que participó en el Sudamericano de Chile.



Es posible que Sánchez incluya al brasileño Barros en busca de potenciar el ataque como también a Joselito Vaca en el medio.



Por su lado, Clausen, que será su debut, mantendrá el mismo equipo del inicio, aunque también con algunas modificaciones como el caso del goleador Carlos Saucedo de entrada.



Entradas. Los precios de las entradas que dispuso la dirigencia fueron estos. Butaca Bs 150, preferencia 100 y 40 mayor y menor, general 50 y 10 y, curvas 40 y 10.