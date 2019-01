Bolívar cumple en casa ante Destroyers







27/01/2019 - 09:07:25

Página Siete.- Bolívar consiguió una trabajosa victoria (2-0) anoche en el estadio Hernando Siles, en un partido en el que los goles llegaron en la recta final del partido, luego de que los celestes la pasaban mal ante un equipo cruceño bastante ordenado.



Imprecisión, falta de efectividad y desorden son los principales errores en los que volvió a caer Bolívar anoche cuando no pudo por más de 60 minutos marcar un tanto al plantel de Destroyers, la victoria llegó en la última media hora de juego.



El plantel celeste comenzó como único protagonista en el campo de juego, con toques precisos y sobre todo con un juego claro por el piso quiso generar jugadas de peligro y la primera llegó en el minuto tres, con un remate cruzado de Marcos Riquelme que logró desviar el portero Elder Araúz.



Luego la Academia bajó su ritmo de juego y el cuadro canario se paró mejor en el medio sector, razón por la que ya no llegó con mucho peligro, en el minuto 11 volvió a avisar el cuadro celeste con un remate de Juan Carlos Arce que pasó por encima del travesaño.



A los 15’ Thomaz Santos quedó solo frente al arquero luego de una jugada colectiva entre el brasileño y Marcos Riquelme, pero el balón quedó en las manos de Araúz que salió rápido.



Bolívar comenzó a desesperarse al no encontrar espacios y volvió a caer en los repetitivos centros improductivos, lo que fue bien aprovechado por el cuadro cruceño que intentaba tener el balón lejos de su arco y cuando Bolívar atacaba se convertía en una muralla en la cual rebotaban todas las opciones.



A los 27’ Juan Miguel Callejón definió de primera un pase retrasado de Arce, pero el balón pasó por encima del travesaño. Un minuto más tarde Riquelme perdió una chance clara.



El 10 celeste tuvo otra oportunidad en el minuto 30, cuando quedó solo frente a Arauz, pero de nuevo el arquero se anticipa a la jugada y se queda con el esférico. A dos minutos del final, Diego Paz tuvo la oportunidad de marcar con un remate de tiro libre, pero el balón rozó el travesaño y salió por el fondo del campo de juego. La primera jugada clara del cuadro celeste en la etapa complementaria fue en el minuto 51, cuando Juan Miguel Callejón remató desde fuera del área y pese a que el balón se desvió en el camino, el portero visitante contuvo con seguridad.



Cuando la desesperación comenzaba a adueñarse de los celestes, llegó el tanto de la tranquilidad. Un balón que recibió muy bien



Diego Bejarano por el sector derecho y el lateral habilitó a Riquelme que sin marca solo tuvo que empujar el esférico al arco a los 60’ para marcar el primer tanto.



El tanto le dio un envión anímico al cuadro celeste y llegó el segundo tanto en el minuto 71’, tras una jugada colectiva que el recién ingresado Jorge Pereyra quedó solo ante Araúz y definió con un remate bajo.



Arce estuvo cerca de marcar el tercer gol con un remate desde fuera del área que se estrelló en el travesaño en el minuto 73, cuando mejor jugaba Bolívar. A los 75’ Riquelme volvió a perdonar y el lance terminó 2-0.