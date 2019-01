Aurora va tras el triunfo en casa ante Sport Boys







27/01/2019 - 09:04:55

Opinión.- Aurora debutará hoy en casa (17:15) ante Sport Boys, con la mirada puesta en conseguir los tres puntos ante su hinchada y no dejar escapar unidades en el estadio Félix Capriles. El cotejo corresponde a la segunda fecha del torneo Apertura de la División Profesional.



La caída ante The Strongest, en La Paz, ya es pasado para el Equipo del Pueblo y ahora tiene el ojo puesto en el Toro de Warnes. Los dirigidos por el orureño Marcos Ferrufino saben que para ir tras un boleto a copa internacional deben ganar todos los partidos que tengan en condición de local. Hoy empieza ese camino.



Para este compromiso, el estratega realizará variantes con relación al partido pasado ante el Tigre. De entrada ingresará el brasileño Diogo Kachuba, quien en las prácticas ha demostrado ser el hilo conductor del equipo valluno. Amílcar Sánchez desplazará al Sub 20 Darío Torrico, quien cubrirá el espacio que dejó el expulsado Iván Huayhuata.



Por lo demás, el conjunto será el mismo que debutó en el torneo Apertura, en el partido pasado en el Hernando Siles.



En los antecedentes, el último cotejo jugado entre ambos elencos fue favorable para el equipo cochabambino, que consiguió el triunfo (4-2).



Ese resultado quiere ser repetido por los jugadores, quienes son conscientes de que será complicado. “Sabemos que no importa el rival. Tenemos que ganar en casa, esa es nuestra tarea”, dijo en su momento el ariete Marcelo Bergese.



Por su parte, el rival de turno, Sport Boys, tratará de complicar al local con la idea de sumar unidades en el Capriles. Carlos Leeb, entrenador del Toro de Warnes, presentará un equipo ofensivo.



En la primera fecha, en el empate 1-1 ante Always Ready, el estratega utilizó un esquema de 4-3-3, el mismo que será presentado hoy. El más “experimentado” en el sector de ataque será el ariete Martín Prost, quien justamente marcó el único gol de su equipo en el pasado partido del Apertura.