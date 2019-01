Royal Pari le dio una paliza al Tigre







27/01/2019 - 09:01:47

Diez.- Paliza. Así se resume lo que pasó en el estadio Tahuichi Aguilera este sábado. Royal Pari le ganó por 5-0 a The Strongest, por la segunda fecha del torneo Apertura 2019. El juego ordenado, la jerarquía Jhon Jairo Mosquera y la calidad de Jorge Araúz fueron clave para apabullar a un Tigre que terminó ocultando sus ‘garras’, cuando vio que no iba a poder hacerle frente al equipo cruceño revelación de 2018.



La victoria se dio gracias a los goles de Diego Rivero (23’), Mosquera (34’ y 75’) y de Cristhian Machado (63’ y 85’), que fue contratado por el inmobiliario a principios de este mes.



El Tigre llegó a Santa Cruz para jugar de igual a igual, como siempre lo ha hecho, pero ahora no le salieron las cosas. En los primeros minutos Jair Reinoso intentó sorprender a Araúz, pero el balón salió desviado (8’), desde ahí siguió con su asedio. ‘Manotas’ tuvo bastante trabajo y mostró que está listo para grandes desafíos.



Como en el balompié no solo es ambicionar, el Tigre empezó a pagar caro su falta de efectividad y sus errores defensivos. Rivero marcó el primero, en el minuto 23, y dio inicio a un baile en pleno Tahuichi. El mediocampista recibió un centro de Ricardo Orihuela, le ganó la marca a Rodrigo Vargas -que bajó para defender su área-, y cabeceó para poner el 1-0. Un minuto más tarde, José Luis Chávez intentó con un remate de media distancia, pero el balón salió desviado.



Uno de los más bajos en la última línea fue el panameño Adolfo Machado, que se dejó ganar la espalda con Mosquera y le dio espacio para colocar el segundo. El colombiano anotó el 2-0, de cabeza, y empezó a contar sus goles en esta temporada (34’).



¿Fue penal?



El árbitro Edson Ríos había decretado penal, en el minuto 41, porque supuestamente Mariano Brau sacó el balón de la línea del arco con la mano; sin embargo, fue muy claro que Araúz desvió la pelota para no ver caer a su arco. El juez retrocedió en su decisión y la gente del Tigre empezó a reclamar, pero todo quedó ahí. Después de esta polémica se fueron al descanso.



Un Royal que da miedo



En la pasada fecha, a Oriente le costó empatarlo y ahora se vio por qué. El equipo del DT peruano no se conforma y sigue dando lucha hasta el final. El atacante cafetero desbordó por derecha como en su casa -otra vez le ganó a Adolfo Machado- le cedió el balón a Saulo Guerra y este se la dio a Cristhian Machado para que ponga el 3-0.



Mosquera seguía y seguía. El ariete recibió un pase de Siles y después de dos rebotes (primero la tapa Vaca y después pega en la humanidad del zaguero Machado) colocó el 4-0, sin despeinarse. Para cerrar la historia, Machado puso el 5-0 con un derechazo.



Una vez más, Royal Pari demuestra que está listo para desafíos importantes, no por nada el Clausura 2018 compartió el segundo lugar de la tabla con The Strongest, ambos con 50 unidades.