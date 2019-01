Wilster salva un empate ante Always y suma su primer punto en el Apertura





27/01/2019

Opinión.- Wilstermann salvó un empate (2-2) en su visita a Always Ready, que hizo debutar al estadio Municipal de Villa Ingenio (El Alto), ante la presencia de más de 25 mil personas, incluyendo al presidente Evo Morales. El partido abrió la segunda fecha del torneo Apertura de la División Profesional. El resultado beneficia más a los rojos, pues oficiaban como visitantes en el cotejo.



El de ayer era considerado uno de los partidos más atractivos de la fecha. Y fue así, pues no solamente se vio un fútbol de ida y vuelta, sino que más de 25 mil personas llenaron las cuatro tribunas de un recinto deportivo que hacía su participación en la Primera División, con un césped sintético.



Y es que dos horas antes, la expectativa ya se notaba en los exteriores del escenario, pues la gente comenzaba a ingresar al recinto, con la idea de tener el mejor lugar para observar el compromiso.



Ya en los partidos de Copa Simón Bolívar, los hinchas del Millonario se citaban masivamente a los partidos. Ayer no fue la excepción.



En las acciones, ambos elencos llegaban con la necesidad de sumar puntos, pues los locales jugaban ante sus simpatizantes, mientras que la visita quería sacarse la espina de la derrota en casa ante Bolívar.



En el inicio del partido mostraron un juego equilibrado, con mucha solevncia en profundidad y ataques por las bandas. El partido tomó otra rienda cuando a los 23 minutos salió expulsado el defensor Óscar Áñez, quien vio su segunda cartulina amarilla, por una dura falta al rival.



Fue por errores en la marcación que el cuadro millonario anotó el primer tanto de la jornada. El defensor Jorge Cuéllar aprovechó un despeje de Arnaldo Jiménez, previo disparo de Willian Ferreira, para rematar con portería vacía, a los 31 minutos (1-0). Ese tanto cayó bien al local, empezó a engranar de mejor manera y a sorprender al visitante. Asimismo, la hinchada no dejó a alentar desde ese momento.



Por momentos, Wilster apelaba a las individualidades de Cristian Chávez, Carlos Melgar y Serginho, pero la falta de precisión en sus remates y regates no les permitió acercarse al empate. los errores en los pases fueron constantes en filas del cuadro valluno.



Always tampoco dejó de intentar ampliar el marcador y buscó ocasiones de gol en los pies de Samuel Galindo. Las acciones se emparejaron en número de jugadores con la expulsión del defensor Óscar Vaca, quien manoteó a un rival (ya tenía amarilla). Con ese resultado, ambos elencos se fueron a los vestuarios.



En la reanudación se empezó a notar el hombre menos en cancha en filas del Millonario. Eso era aprovechado por Wilster, que adelantó sus líneas en busca del empate.



Sin embargo, eso ocasionó que llegara el segundo de la tarde, en los pies del delantero Marcos Ovejero, a los 54 minutos. Con similar fórmula del primer gol, el ariete estuvo en el lugar indicado para empujar el balón, tras un remate de Ferreira, que no pudo ser contenido por Giménez (2-0).



El partido parecía completamente favorable para los locales, pero los cochabambinos no se desesperaron y poco a poco fueron mejorando en el juego. Eso dio sus frutos, pues mostraron mejor juego y se encaminaron al gol del descuento, que llegó a los 65 minutos, cuando Ricardo Pedriel (ingresó en el segundo tiempo) logró empalmar un cabezazo que sorprendió al meta Raúl Olivares (2-1).



El descuento motivó a los rojos, quienes siguieron generando llegadas claras de gol en la portería rival y fue en el minuto 72 cuando se dio el tanto del empate mediante el argentino Cristian Chávez, quien hizo una individualidad y colocó el balón al fondo de las redes (2-2).



La igualdad fue muy bien controlada por el valluno, que tuvo un par de llegadas más, pero el portero Olivares ahogó el grito de gol de los rojos.



Antes de la conclusión del compromiso, Marc Enounba, que ingresó en la recta final, vio la roja directa, luego de una dura entrada al volante Alejandro Meleán.



El de ayer fue el primer punto sumado en el torneo Apertura para el elenco de Wilstermann, que ahora piensa en el clásico valluno del miércoles.