Responden a Quintana que no descansarán hasta sacarlo





27/01/2019 - 08:53:44

El Deber.- Salieron a responderle. La arenga que lanzó el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, la noche del viernes fue interpretada como una amenaza por parte de líderes de la oposición, que retrucaron que tampoco descansarán hasta sacarlo del poder.



“En este cargo, lo que menos hará (este ministro) es tener un solo segundo de descanso. Lo que menos van a esperar es la complacencia, lo que menos van a esperar es la debilidad. Este es un tiempo de lucha, es un tiempo de pelea, y no estoy hablando de violencia”, expresó Quintana.



El senador y candidato de Bolivia Dice No, Óscar Ortiz, dijo que ya enfrentó y denunció a Quinta - na antes. Aseguró que tampoco descansará hasta lograr la victo - ria en las elecciones generales. “Para sacar del poder a abusivos como él, para que nunca más haya ministros que amenacen y persigan ciudadanos”, señaló.



El candidato por UCS, Víctor Hugo Cárdenas, recordó que “ser ministro no es como ser militar”, sino que se trata de ser un servidor público que debe trabajar para todos. Añadió que nada tiene que ver ubicarse en un año electoral y que la lucha ya es desigual porque tiene árbitros ‘parcializados’, en referencia a los vocales del TSE.