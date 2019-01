Indígenas de Villa Montes desconocen Primarias







27/01/2019 - 08:50:00

El País.- Para este domingo, en todo el país, se tiene previsto proceder a la elección de binomios presidenciales en el marco de las Elecciones Primarias. Sin embargo, en Tarija, desde el municipio de Villa Montes los indígenas del pueblo Weenhayek dan cuenta de que la falta de socialización hace que los pobladores de las comunidades no se interesen en la actividad democrática.



Si bien los medios de comunicación convencionales, más las redes sociales, hacen énfasis en el acto programado para este 27 de enero, resulta llamativa la interpretación que tienen los indígenas sobre la votación.



El capitán grande del pueblo Weenhayek, Moisés Sapiranda, manifestó que si bien se ha hablado mucho en el último tiempo acerca de esta actividad que impulsa el Tribunal Supremo Electoral (TSE), en Villa Montes no se ha despertado el interés del sector indígena, que no ve necesario el asistir a las urnas.



Al respecto, la capitana de la comunidad de San Antonio en Villa Montes, María Teresa Vásquez, explicó que desconoce detalles, como si votar es obligatorio o no, o si votar les permitirá de alguna forma resolver los problemas que siempre los aquejan, como la falta de programas de salud, educación o planes de Gobierno que los saquen de la extrema pobreza.



“Los indígenas son independientes, no pertenecen a un color político. La verdad es que aquí la mayoría desconoce el motivo o el provecho que significan estas primarias presidenciales, mucha gente está como nosotros y creemos que en actividades posteriores lo que tiene que hacer el Gobierno es bajar y explicar, porque si no sería como que no nos toman en cuenta ¿no le parece?”, cuestionó la dirigente.