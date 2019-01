Cochabamba: Los siete municipios del eje tienen denuncias por actos de corrupción







27/01/2019 - 08:48:45

Los Tiempos.- Lorena Amurrio y Cristina Cotari. “La corrupción se ha institucionalizado” es la frase que más se escucha en los últimos años. En el caso de Cochabamba, los siete municipios del eje metropolitano tienen denuncias. Los más afectados son Cochabamba y Quillacollo, cuyos alcaldes electos no fungen en el cargo.



Sólo en la representación departamental del Viceministerio de Transparencia se tienen 56 denuncias. Diecinueve corresponden al eje metropolitano, de las cuales 11 son contra el alcalde electo de Cochabamba, José María Leyes, informó el titular de esta unidad, Ever Veizaga.



Sin embargo, cada Unidad de Transparencia municipal también recibe denuncias de ciudadanos o concejales.



Cochabamba



El 2 de abril de 2018, la concejal del MAS Rocío Molina denunció irregularidades en la compra de mochilas escolares. Señaló el direccionamiento y la información privilegiada a la empresa adjudicada, entre otras cuestionantes.



Leyes fue aprehendido el 20 de abril. Desde entonces, sólo un día pudo volver a la silla edil. Le siguieron más denuncias que él califica como “políticas”. Entre las que resaltan: mochilas II, red de corrupción, cámaras y otras.



Sacaba



Se trata de uno de los municipios que era calificado con una buena gestión. Sin embargo, hace poco salió a la luz la denuncia realizada por el alcalde Humberto Sánchez en junio de 2018.



Identificó a ocho funcionarios que supuestamente manipularon el sistema de cobro de impuestos para desviar 268.000 bolivianos, de manera preliminar. Hay cuatro imputados y se espera que la investigación siga.



Quillacollo



El jefe de la Unidad de Transparencia, Víctor Salinas, informó que la disputa por la silla edil generó dificultades en el trabajo y la acumulación de denuncias contra el alcalde suspendido Eduardo Mérida y el alcalde suplente Zacarías Jayta.



Aclaró que al ser designado por la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE), la norma permite que las denuncias contra alcaldes sean remitidas al Viceministerio.



“Desde el 16 de junio de 2018 a la fecha recepcionamos 54 denuncias. La gestión de Mérida no dejó documentos”, aclaró.



Manifestó que recibieron dos denuncias sobre audios que revelan la existencia de coimas para que determinadas empresas se adjudiquen proyectos.



En la extorsión estarían implicados funcionarios, exservidores públicos, el alcalde suplente y concejales. La carpeta de investigación fue remitida al Viceministerio, tras el requerimiento.



Salinas explicó que abrieron al menos cinco pesquisas por irregularidades que se cometieron en el periodo de gobierno de Mérida. El más resaltante es el caso ferreterías cuyo daño económico supera los 2 millones de bolivianos.



En tanto, Jayta ahora enfrenta procesos por los audios. Además, funcionarios denunciaron que él se quedaba con el 50 por ciento de las coimas que se cobraba a las empresas y el 40 por ciento era para el Concejo Municipal.



Según el valor del contrato, a las adjudicadas se les pedía entre el 15 y el 25 por ciento de la suma que cobrarían.



Tiquipaya



La responsable de Transparencia, Claudia Fuentes, detalló que recibieron 27 denuncias el 2018. Sin embargo, el principal problema de este municipio son los asentamientos ilegales sobre la cota 2.750 del Parque Tunari, varias veces se denunció que personal municipal estaría involucrado en estas acciones.



Colcapirhua



El jefe de Transparencia, Juan Chávez, dijo que en 2018 se atendió 35 denuncias, 28 están resueltas. Detalló que los más sobresalientes son dos casos de desfalcos. Uno de ellos ocurrió en una caja chica y se está en proceso de recuperación de los recursos. Además, el responsable está con detención domiciliaria.



Vinto



Christian Rico, jefe de Transparencia, dijo que atendieron alrededor de 15 casos en 13 meses. Ninguno es relevante, la mayoría es solicitud de información.



Sipe Sipe



En la actualidad no cuenta con un responsable. El exjefe de Transparencia, Wilder Espinoza, afirmó que en 2018 atendieron sólo ocho denuncias, todas resueltas.



Transparencia



A casi 17 meses de la promulgación de la Ley 974 que rige el funcionamiento de las unidades de Transparencia, la mayor cantidad de casos que atendieron estas dependencias municipales son denuncias de corrupción.



Planificación, Urbanismo, Catastro, Intendencia, Defensoría, Empresas Municipales de Agua Potable y Alcantarillado son reparticiones que han sido vistas por algunos funcionarios como botín para llenarse los bolsillos, según representantes.



Solicitud de acceso a información, quejas de malos tratos de funcionarios, demora en trámites, cobros indebidos y desvío de fondos figuran entre los casos atendidos.