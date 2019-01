Sucre: En la Universidad resuelven fuerte alza de matrículas







27/01/2019 - 08:44:46

Correo del Sur.- Confirmado un incremento de 814% en el costo de la matrícula universitaria para bachilleres de colegios fiscales y de 1.279% para los de particulares. Ayer, estudiantes de base comenzaron movilizaciones en rechazo a la medida.



El rector Sergio Padilla manifestó que los recursos serán destinados al pago de becas y dijo que los dirigentes de la Federación Universitaria Local (FUL) no están validados por los centros de estudiantes para conversar sobre la resolución que se aplicará desde mañana.



Los estudiantes admitidos en el examen de ingreso a la Universidad San Francisco Xavier deberán pagar una matrícula de Bs 265, en caso de haber egresado de colegios fiscales, mientras que los de particulares pagarán Bs 400; esto para el sistema anualizado. Para las carreras semestralizadas el costo será la mitad. Hasta el año pasado, el documento costaba Bs 29 en general.



Si bien la Resolución Rectoral Nº 0083/2019, que incrementa el costo de las matrículas a partir de la gestión 2019 debe ser aprobada y ratificada por el Honorable Concejo Universitario (HCU), la primera autoridad de la casa de estudios superiores no tiene prevista ninguna convocatoria debido a que los miembros de la FUL estarían invalidados por deudas pendientes con la Universidad.



“Yo no tengo en estos momentos un interlocutor válido para poder analizar y discutir los elementos que hacen a esta resolución”, señaló ayer el Rector, al pedir que el estamento estudiantil resuelva su crisis de representatividad en una asamblea.



Por lo mismo, dijo que la resolución entra en vigencia mañana para que los estudiantes admitidos en el examen del jueves y viernes realicen sus trámites bajo estas nuevas condiciones. “Es aplicable pues es una Resolución Rectoral”, afirmó al pedir comprensión a los padres de familia. “Sé que esto genera una exigencia económica en estos momentos, pero eso también obliga a que el estudiante tenga mayor responsabilidad en sus estudios”, agregó.



Para las becas



Padilla también dijo que los fondos recaudados con el incremento de la matrícula, que ascenderán a más de Bs 10 millones, serán destinados exclusivamente al pago de becas universitarias.



“Nadie va a poder utilizar este recurso en ningún otro rubro”, aseveró al informar que los dividendos de la Fábrica Nacional de Cemento (FANCESA) este año se redujeron de 51 millones a 22 millones de bolivianos. El pago de las becas cada año requiere de Bs 26 millones, aseguró.



Asimismo, la autoridad manifestó que este año no habrá contratos a continuidad para los docentes. También se ha congelado la carga horaria y paralizado la contratación de personal administrativo, con excepción de funcionarios para su equipo de trabajo.



“Está afectando a docentes y administrativos”, enfatizó al referirse a los recortes.



NO AL “MATRICULAZO”



Ayer comenzaron las movilizaciones de rechazo a la medida del incremento de las matrículas.



Estudiantes de base de las carreras de Derecho, Historia y Geodesia protestaron con carteles en el frontis del edificio histórico de la Universidad, en rechazo a la resolución que consideran arbitraria. Convocaron a los alumnos de base a movilizarse mañana.



“Es un asalto a los padres de familia”, reclamó Win Callejas al hacer notar que el aumento perjudicará especialmente a los estudiantes que llegan desde las provincias y será aún peor para quienes estudian y trabajan al mismo tiempo.



Por su parte, la FUL exige al Rector que convoque al HCU en un plazo de 24 horas y que se reduzca el sueldo. Anuncia que presentará una acción de amparo constitucional y, además, según adelantó el dirigente Rubén Padilla, mañana tomarán todas las unidades facultativas de la Universidad.